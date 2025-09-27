Moncofa invertirá 1,1 millones en el demandado trinquet y dos frontones

El Ayuntamiento de Moncofa ya dispone del anteproyecto para la construcción de un trinquet y dos frontones dentro de las instalaciones del campo de fútbol municipal. La actuación, que supondrá una inversión de 1.108.000 euros, permitirá ampliar y diversificar la oferta deportiva del municipio, aprovechando un espacio que actualmente apenas tiene uso.

En estos momentos, los técnicos municipales trabajan en la tramitación para sacar a licitación la redacción del proyecto de ejecución, paso previo al inicio de las obras.

El primer teniente de alcaldía, José María Andrés, explicó que «el futuro trinquet y los frontones se ubicarán en la parte baja del campo de fútbol, un espacio que en su día sirvió como un segundo terreno de juego, pero que actualmente se puede decir que está en desuso, salvo para hacer algún tipo de entrenamiento de las distintas categorías del fútbol local».

Según Andrés, la intención es concentrar en un mismo entorno la práctica deportiva y optimizar los servicios ya disponibles: «Aprovechamos este terreno para ir poco a poco incrementando las modalidades del municipio y todas ellas, salvo el polideportivo municipal, trataremos de que estén dentro de un mismo espacio y todos los usuarios podrán utilizar los vestuarios y aseos ya existentes».

Responde a una demanda de los vecinos y del club de pilota local, que disputa las partidas en el frontón de Pedro Martí. Para el presidente del club, Vicent Arnau, «sería una maravilla tener un trinquet en Moncofa, muy demandado por los aficionados y que con toda probabilidad será la punta de lanza, para volver a contar con figuras de este deporte autóctono».