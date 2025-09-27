Multiópticas, también especialistas en soluciones auditivas

Un asesoramiento profesional e individualizado es imprescindible en cualquier establecimiento de atención al cliente, pero si además este comercio está enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas, como es el caso de quienes presentan pérdida de audición, entonces es esencial comprender y satisfacer las necesidades de quienes necesitan la ayuda de los expertos.

En este know how son especialistas en Multiópticas de la calle San Vicente 71 de València, conocida por muchos años como Óptica Sanz, quienes este año conmemoran su 80 aniversario. Ocho décadas después de su creación, este comercio tradicional de la ciudad está más que consolidado como un referente en el sector óptico y auditivo.

Precisamente como ochenta años no se cumplen todos los días, Multiópticas celebra diferentes actos promocionales a lo largo del año. Al mismo tiempo, tal como hizo en su 75 Aniversario, Multiópticas de la calle San Vicente vuelve a mostrar su talante solidario, esta vez con una colaboración con la ONG Médicos Sin Fronteras. No es la única acción de solidaridad del comercio, ya que también ha ayudado a los afectados por la dana con la creación de bonos solidarios para regalar gafas graduadas a quienes las necesitaban.

Fundada en 1945, lleva 80 años solucionando problemas de audición. José Luis Albir, Carmen Ribera Sanz y Asunción Ribera Sanz son actualmente los tres propietarios, las personas que comandan el comercio de la calle San Vicente 71, que ya forma parte de la historia del centro urbano de València por los años que lleva en marcha. Le avalan 80 años de trayectoria profesional, por lo que tiene una gran relevancia en el desarrollo de la economía valenciana. Al mismo tiempo, Multiópticas de la calle San Vicente 71 ha sabido adaptarse a las circunstancias políticas y económicas, al progreso tecnológico y a las diferencias generacionales de sus propietarios.

El comercio dispone de un gran equipo de expertos cualificados. Su centro cuenta con un gabinete de audiología informatizado con cabina insonorizada para realizar todas las pruebas audiométricas necesarias para aconsejarle el mejor audífono. Una zona de ventas confortable y acogedora, atendida por un equipo de colaboradores altamente cualificados, especialistas en aconsejar la solución más adecuada a su problema de audición.

Multiópticas cuenta, además, con el sello de Comercio de Confianza, concedido por Cámara Valencia, y el sello de Comercio Excelente, concedido por la Generalitat Valenciana. El céntrico negocio también tiene el galardón de Comercio Emblemático de València, que se otorga a los comercios más antiguos y singulares de la ciudad.

La tienda abre de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Además, ofrece a sus clientes una hora de parking gratuito. Asimismo, desde Multiópticas quieren agradecer al pueblo valenciano su confianza en estos 80 años de vida.