El ‘Pont de la solidaritat’ culminará este domingo la doble marcha contra Mazón

La undécima manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana dará comienzo este domingo 28 de septiembre a las 18 horas, pero, tal como se anunció hace una semana, tendrá una doble salida. Así, uno de los inicios estará en la residencia Savia de Paiporta, localidad que hasta ahora no había acogido ninguna de las marchas celebradas para pedir la salida del jefe del Consell. Cabe recordar que en julio, cuando se cumplieron 9 meses de la tragedia, la protesta fue en la zona cero, pero recorrió las calles de Catarroja.

La otra salida será desde La Rambleta de València, el lugar que sirvió a centenares de voluntarios como punto de encuentro para partir caminando hacia los municipios de l’Horta Sud que habían quedado devastados por la barrancada. La idea es que las dos manifestaciones coincidan en el cruce entre las calles Bulevar Sur y Pío IX y se dirijan hacia el renombrado ‘Pont de la solidaritat’, el puente que utilizaron estos voluntarios para cruzar desde el Cap i Casal hacia las zonas afectadas para ayudarles.

Esta será la última manifestación previa a la que servirá para conmemorar el primer aniversario de la tragedia. Está tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 18 horas aunque el itinerario está por determinar. Será así cuatro días antes del 29 de octubre, día de la riada, cuando está previsto que se celebre el funeral de Estado en la Ciutat de les Arts y les Ciències.

Las 200 entidades convocantes esperan que esa manifestación sea multitudineria al coincidir con el primer aniversario de la tragedia. Cabe recordar, que, hasta el momento, la más grande fue la primera que se realizó con 130.000 personas marchando y pidiendo la dimisión de Mazón.