Preocupados por el otoño

La sociedad, los medios, las autoridades de litoral mediterráneo muestra mucha preocupación por como pueda desenvolverse este otoño que acaba de comenzar. La cuestión es saber -quererlo al menos- si va a haber DANA este año. Es la pregunta del millón. Sobre todo interesa conocer si puede haber un episodio similar al del año pasado y en la misma zona afectada. Por estadística es muy poco probable. Pero alguna situación de alta inestabilidad y lluvias intensas seguro que se va a producir en el territorio del litoral mediterráneo. Hemos tenido un aviso, de nuevo mortal, en Cataluña hace unos días. El clima del litoral mediterráneo en este nuevo contexto de cambio climático se ha vuelto más “agresivo” en el comportamiento de las precipitaciones otoñales. El agua del mar tiene una clave importante en ello. Chaparrones entre 50 y 100 litros en apenas una hora son cada vez más frecuentes. Y aunque no alcancen los efectos de la DANA de octubre del año pasado, vemos que si pueden ocasionar víctimas mortales por crecida súbita de barrancos y rieras. Este otoño la vigilancia del tiempo debe ser constante, diaria, horaria. Y la población debe acostumbrarse a hacer caso a los avisos meteorológicos y a las alertas que puedan producirse desde los organismos regionales y locales de protección civil. La nueva realidad climática de nuestro país, especialmente en el área mediterránea, obliga a ello. Si algo tenemos que aprender del desastre del pasado octubre es que la información precisa, puntual y continuada a la sociedad, salva vidas. Los comportamientos arriesgados que impulsan a coger el coche y hacer vida normal en una jornada de avisos naranja o rojo es una temeridad, una manera de querer poner en riesgo la vida. Comienza el otoño de 2025. Atentos a los avisos. Hagamos caso.