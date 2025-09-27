El PSPV, sobre la voluntad de Mazón de suprimir el valenciano de la PAU: "Lo único que busca es atacar nuestra lengua"

El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha criticado el anuncio de Mazón de que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan decidir examinarse de castellano o valenciano en la PAU, un anuncio que, para Soler solo buscar “atacar nuestra lengua”. “Estamos ante un nuevo ataque al valenciano por parte de Carlos Mazón”, ha asegurado Soler que ha señalado que esta decisión es “una barbaridad” que además “no podrá cumplir”: “La normativa que regula las PAU establece que todo el alumnado que vive en una comunidad bilingüe se examina de las dos lenguas oficiales de su comunidad”.

En ese sentido, Miguel Soler ha reiterado que Mazón “sabe que su propuesta no se podrá aplicar” y ha advertido de que, si Mazón cree que el problema es que el alumnado suspende valenciano, “la solución no es suprimir la prueba, sino mejorar la calidad educativa con más profesorado, ratios más bajas y programas de refuerzo”.

Soler ha señalado también que “con la mal llamada Ley de Libertad Educativa del PP y Vox, que reduce al mínimo el valenciano en las zonas castellanohablantes, lo único que conseguirá Mazón es que muchos alumnos lleguen peor preparados y obtengan peores resultados en la PAU” por lo que ha instado de nuevo al Consell a “revertir esta norma”.

“Detrás de esta propuesta se esconde la verdadera intención de Mazón: suprimir el valenciano”, ha afirmado Soler que ha instado al Consell a abandonar “su estrategia de confrontación lingüística” y a centrarse en “garantizar que el alumnado valenciano reciba la mejor formación posible en igualdad de condiciones”.