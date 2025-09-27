Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV, sobre la voluntad de Mazón de suprimir el valenciano de la PAU: "Lo único que busca es atacar nuestra lengua"

El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, asegura que el anuncio de Mazón es “una barbaridad” que además, “no podrá cumplir”: “La normativa establece que todo el alumnado que vive en una comunidad bilingüe se examina de las dos lenguas oficiales de su comunidad”

Un examen de la EBAU en la UPV.

Un examen de la EBAU en la UPV. / Miguel Angel Montesinos

R. C. V.

València

El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha criticado el anuncio de Mazón de que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan decidir examinarse de castellano o valenciano en la PAU, un anuncio que, para Soler solo buscar “atacar nuestra lengua”. “Estamos ante un nuevo ataque al valenciano por parte de Carlos Mazón”, ha asegurado Soler que ha señalado que esta decisión es “una barbaridad” que además “no podrá cumplir”: “La normativa que regula las PAU establece que todo el alumnado que vive en una comunidad bilingüe se examina de las dos lenguas oficiales de su comunidad”.

En ese sentido, Miguel Soler ha reiterado que Mazón “sabe que su propuesta no se podrá aplicar” y ha advertido de que, si Mazón cree que el problema es que el alumnado suspende valenciano, “la solución no es suprimir la prueba, sino mejorar la calidad educativa con más profesorado, ratios más bajas y programas de refuerzo”.

Soler ha señalado también que “con la mal llamada Ley de Libertad Educativa del PP y Vox, que reduce al mínimo el valenciano en las zonas castellanohablantes, lo único que conseguirá Mazón es que muchos alumnos lleguen peor preparados y obtengan peores resultados en la PAU” por lo que ha instado de nuevo al Consell a “revertir esta norma”.

Noticias relacionadas y más

“Detrás de esta propuesta se esconde la verdadera intención de Mazón: suprimir el valenciano”, ha afirmado Soler que ha instado al Consell a abandonar “su estrategia de confrontación lingüística” y a centrarse en “garantizar que el alumnado valenciano reciba la mejor formación posible en igualdad de condiciones”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents