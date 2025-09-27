Ni la financiación logra recoser las Corts

En la última década en las Corts había una cosa que se mantenía a los cambios de partidos, candidaturas, portavoces, baile de diputados, vuelco de mayorías o relevo de presidents: cada vez que llegaba el Debate de Política General había una proposición de resolución clamando contra la infrafinanciación valenciana y reclamando una reforma del sistema que salía adelante. Hubo años, como en 2016, en los que fue posible el consenso entre los distintos representantes de la cámara. Hasta este 2025 en el que la petición de una revisión del modelo de reparto autonómico se ha quedado sin quien la apruebe.

Es posible que en el Gobierno de España, y más en concreto en el Ministerio de Hacienda, haya quien se pregunte si está fallando el correo, si las comunicaciones de las Corts han sido intervenidas o si es que, de repente, lo que era un clamor se ha solucionado sin hacer ningún cambio, pero al departamento que encabeza María Jesús Montero no le llegará este septiembre por primera vez en 10 años una reclamación del parlamento autonómico instándole a hacer su trabajo y actualizar un modelo que lleva más de una década caducado y perjudicando a las cuentas públicas Comunitat Valenciana.

Y eso que el asunto se debatió y se votó. Hubo dos mociones que llevaban dentro de sus peticiones el cambio del sistema de financiación: una de Compromís y otra del PP. Cierto es que no solo se pedía esta modificación, sino que se incluían otros puntos instando al Gobierno central e incluso al Consell en el caso de los valencianistas lo que dificultaba que los 'populares' (necesarios para que la izquierda sume mayorías sin Vox) pudieran darle su apoyo, pero la realidad es que la voluntad que antaño se veía para tener una propuesta común al respecto desapareció por completo.

La diputada del PP, Mari Carmen Contelles, defiende su moción de financiación. / José Cuéllar/Corts

La más cercana a recibir el visto bueno de las Corts fue la de los 'populares'. Son el principal partido de la cámara, con 40 de 99 diputados, una posición privilegiada que, igual que el año pasado, no les fue suficiente. Su aliado habitual, Vox, no quiere oír ni hablar de cambios de sistema de financiación, fondos de nivelación, posibles quitas de la deuda o convocatorias de la Conferencia de Presidentes para tratar el tema, peticiones que planteaban los 'populares' en su moción y por las que los voxistas votaron en contra.

Como el año pasado

De hecho, una de las novedades dentro de la propuesta de resolución del PP estaba en la mención a una hipotética condonación de la deuda de la Generalitat. Lo expresa con condicionantes como que sea "en el contexto de la reforma del sistema de financiación y como complemento de la misma" y que en sus criterios de reparto tenga en cuenta la "infrafinanciación horizontal y la población ajustada", pero resulta igualmente destacado en que es la primera vez que el partido de Carlos Mazón expresa negro sobre blanco su petición de "medidas necesarias para dar una solución definitiva para la deuda pública" que podría pasar por una "quita parcial".

El diputado socialista, Toni Gaspar, rechaza la moción del PP sobre financiación. / José Cuéllar/Corts

Sin embargo, la petición del PP se quedó sin aprobar. El 'no' de sus excompañeros de Consell (que solo rechazaron esa y otra de igualdad de las 12 mociones presentadas por el PP) se sumó al del PSPV, que ni siquiera presentó moción al respecto. "Hemos votado con Vox", lamentaba un parlamentario socialista al ver la pantalla y evidenciando el giro al respecto. Sea por la polarización, la crispación o la extrapolación de la batalla entre el sanchismo y el antisanchismo, los puentes por la financiación entre los dos principales partidos están rotos, como se ha evidenciado en las últimas reuniones de la 'Plataforma pel finançament just'.

En medio se quedó Compromís. Los valencianistas se abstuvieron, añadiendo un color amarillo a la tablilla de votaciones que no se vio en toda la sesión. Es una muestra de la incomodidad que genera el tema cuando lo abandera el PP. Es la misma posición del año anterior. Entonces, los 'populares' dieron apoyo a la suya, lo que permitió que saliera adelante, manteniendo viva una llama, la de la reivindicación de la financiación autonómica, que un año después se ha terminado apagando.