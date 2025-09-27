Giro en el tiempo: la Aemet activa avisos naranja por lluvias desde mañana

Septiembre comenzó lluvioso y terminará de la misma forma. A partir de mañana domingo, la meteorología da un giro para dar paso a unas cuantas jornadas marcadas por las lluvias; sobre todo, a principios de la próxima semana. Pese al fresco mañanero, los últimos días han estado marcados por el sol y la ausencia de nubes y eso cambiará en la Comunitat Valenciana a partir de mañana.

La situación puede ser complicada en algunos sitios, según las previsiones; y, por eso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa varios avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas tanto para el domingo, como para el lunes. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un aviso especial por fenómenos meteorológicos para el domingo, aunque lo esperable es que también difunda uno para el lunes dados los pronósticos de las agencias meteorológicas.

El otoño es tiempo de lluvias, el calor acumulado durante el día tiene más tiempo de desaparecer y las noches son cada vez más frías. / Antonio Amoros

Cuánto y dónde lloverá

Las lluvias comenzarán a aparecer el domingo, cuando se esperan "probables chubascos ocasionalmente" acompañados de tormentas, aunque por la tarde ya podrán ser "localmente fuertes", especialmente en la provincia de Castellón. En su parte norte, la Aemet activa aviso amarillo por precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora y que podrían ser de hasta 60 l/m2 en 12 horas. En el resto de comarcas, no se descartan "precipitaciones de forma más débil y dispersa".

Lo peor se espera para el lunes, cuando toda la Comunitat Valenciana -de norte a sud- estará en doble aviso por lluvias y tormentas que podrán "ser muy fuertes" y "persistentes". En la madrugada, serán más intensas en Castellón y, a lo largo que discurra la jornada, la intensidad se irá desplazando a las provincias de Valencia y Alicante. Para esa jornada, hay un aviso naranja por lluvias en toda la autonomía. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 40 litros por metro cuadrado en solo 60 minutos y de hasta 140 l/m2 en 12 horas.

Aunque no se hayan activado aún avisos para el martes, eso no significa que no lloverá. Las previsiones incluyen probabilidad de "chubascos y tormentas", que podrían ser "localmente fuertes" en el litoral de Valencia y Alicante. Su intensidad será mayor en la primera mitad del día y, a medida que avance el martes, irá lloviendo menos.

¿Y las temperaturas?

Las precipitaciones no irán acompañadas de un cambio en las temperaturas, que se mantendrán estables durante los próximos días. Ocurrirá así tanto con las máximas, que rondarán los 20 grados en todo el interior y podrán llegar a superar los 25 grados en las zonas del litoral; como en las mínimas. Se esperan valores de 13 grados en el interior y de entre 15 y 19 en las zonas de la costa y el prelitoral.