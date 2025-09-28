Temporal
Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes lunes y asegura que peligro es importante en varios puntos geográficos y la situación puede ser "peligrosa"
J.Roch
Alerta roja por lluvias en Valencia ante la previsión de precipitaciones muy fuertes, de hasta 180 litros por metro cuadrado que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La situación puede ser complicada en algunos sitios, según las previsiones; y, por eso, la Aemet activa varios avisos naranjas por lluvias y tormentas tanto para este domingo, como para el lunes, día que ha fijado el nivel extremo en litoral norte y su de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia ha suspendido las clases en las pedanías de València afectadas por la dana, misma decisión que han tomados los municipios de l'Horta.
"Inundaciones locales súbitas"
Aemet puso especial interés en la vertiente mediterránea, donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días. "Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado", citaron en su comunicado. Desde las primeras horas del último domingo de septiembre, las precipitaciones en forma de lluvia se desplazarán desde el oeste al centro y este peninsular.
Las zonas donde más va a llover
El peligro es importante y la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.
El riesgo será hoy extremo a partir de las 20 horas en el litoral norte de Castellón, por precipitaciones acumuladas de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían acumularse incluso en solo 3 o 4 horas.
Este lunes estará también en nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia. El tiempo en Valencia será peligroso durante toda la jornada.
Recomendaciones
Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el CEE con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.
Además, recuerda la importancia de seguir “las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales, como es el caso del teléfono único 112”, y aconseja a los municipios donde aún continúen los trabajos de recuperación de la dana de octubre de 2024 “que estén pendientes de la evolución del episodio, sobre todo, de los trabajadores y maquinaria pesada presentes en sus municipios y que pueden estar pendientes de un aviso de evacuación de la zona de trabajo”.
Recomendaciones de seguridad para la población
• Evitad desplazamientos innecesarios.
• No atraveséis zonas inundables ni barrancos.
• Alejaos de ríos, ramblas y cauces.
• Revisad desagües y alcantarillado en viviendas y propiedades.
• Atended siempre a las indicaciones de los servicios de emergencias
