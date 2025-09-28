Compromís cifra entre 12 y 172 euros el sobrecoste de cada aborto derivado a la privada

Compromís ha estudiado las facturas pagadas entre 2023 y 2024 por la Consellería de Sanidad a unas pocas empresas ginecológicas por las derivaciones de las interrupciones voluntarias del embarazo. La diputada Mónica Àlvaro ha detectado un número importante de sobrecostes que van desde los 12 a los 172 euros dependiendo del caso y ha denunciado la inexistencia de ningún convenio con estas empresas: “El caos es tal que hay empresas privadas con las que trabaja la consellería que ofrecen en sus páginas web precios sensiblemente inferiores de los que paga la administración”.

En 2024 las mercantiles realizaron un total de 8.973 interrupciones voluntarias, de las cuales la Generalitat se hizo cargo de la financiación de 6.576 casos por los que pagó un total de 3.220.824 euros, según la propia información de Sanidad facilitada a Àlvaro a lo largo del último año.

La coalición valencianista ha hecho sus cálculos comparando las facturas pagadas por la Generalitat y comparándolos no solo con el precios anunciados por las empresas, sino también con la media marcada por la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Gobierno de España hecho a raíz de la reforma legal de 2022. Dicha memoria marca como referencia un precio medio unitario de 380 euros.

Desfase de precios

Así, el análisis muestra la interrupción faramacológica, con píldoras abortivas, la conselleria paga 475,85, lo que supone un sobrecoste de 25,85 euros sobre el precio privado y 95,85 euros por encima de la referencia del ministerio.

En cuanto a la intervención quirúrgica, son 401,97 euros sin sedación antes de las 12 semanas de embarazo. La horquilla de precios muestra que los pagos oscilen entre sobrecostes de 11,97 euros, según los precios ofertados por la empresa privada y 21,97 euros más que la estimación hecha por el Gobierno del Estado.

La operación con sedación le cuesta a la conselleria 551,97 euros, cuando el precio privado es de 500 o de 450 euros, por lo cual hay un sobrecoste de entre 51,97 euros y 100 euros según la clínica y 171,97 euros sobre la estimación media del Ministerio, denuncia la formación valencianista.

Respecto a la inexistencia de un convenio a pesar de las cantidades facturadas, Àlvaro ha manifestado que “pese a que la respuesta de Conselleria es clara al afirmar que no tienen ningún convenio con estas empresas, resulta como mínimo curioso que todas ellas cobran lo mismo por la primera visita. Y así todo, no se especifica por qué unas interrupciones comportan uso de sedación y otras no. Si la Conselleria cumpliera con la ley que da preferencia a las intervenciones en centros sanitarios públicos, ahorraría molestias y tiempos de las personas usuarias y también una importante suma de fondos públicos”.

Incumplir la ley

La demanda de la diputada se suma a las denuncias previamente realizadas por la coalición valencianista sobre la falta de voluntad de la administración gestionada por el Partido Popular de hacer cumplir la ley y realizar la mayor parte de las IVE en el espacio público. Solo un 10% de los abortos que se producen en la Comunitat Valenciana se tratan en hospitales públicos. De hecho, la coalición ha denunciado en muchas ocasiones la imposibilidad de practicar un IVE en ninguno de los hospitales de referencia de la segunda y tercera ciudades en población, Alicante y Elx, incluso cuando prácticamente no existen objetores de conciencia entre los profesionales sanitarios de los departamentos.