La conselleria da marcha atrás y mantiene el grado de discapacidad a una niña con autismo

La familia de Ana (nombre ficticio), de 8 años y un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) en grado 2, no esperaba que la resolución de la revisión del grado de discapacidad de la niña fuera menor del que le habían otorgado con 3 años. "¿Cómo podía ser, si el autismo no tiene cura y la niña crece, lo que implica que cada vez tiene más necesidades?", explica su madre, indignada. Y hace referencia a los informes médicos y sociales que había aportado cuando solicitó la revisión del grado. Sin embargo, de un 34% la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda le había reducido el grado hasta el 29%, lo que implicaba dejar a la niña fuera del circuito de ayudas y becas, ya que al sistema solo se accede a partir de un grado de discapacidad del 33%.

La familia recibió la resolución el 16 de abril de 2025, el 21 de mayo presentó al pertinente reclamación y el 22 de julio, tras dos meses sin tener respuesta de la Administración, empezó la vía judicial. Lo que la familia tampoco esperaba era que la citación para el juicio fuera para enero de 2025, es decir, dos años y medio después. Levante-EMV se hizo eco de la denuncia de esta familia que se sentía "abandonada" tanto por la Administración como por la justicia, ya que "la niña se quedaba sin apoyo, mínimo, hasta que se celebrara el juicio y saliera la sentencia" y entonces, la niña que hoy tenía 8 años tendría 11.

Cuatro meses después de la reclamación

Sin embargo, la segunda semana de septiembre llegó la respuesta de la Administración a la reclamación presentada cuatro meses antes. En ella, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda daba marcha atrás a la rebaja del grado y volvía a concederle un grado de discapacidad del 34% durante 5 años más al calificar el reconocimiento de "temporal" y cita a la niña a una nueva revisión de grado cuando tenga 13 años, en julio de 2033. La fecha de la resolución que la conselleria emitió tras presentar la reclamación es del 8 de julio, aunque la Administración le ha notificación a la familia esta decisión dos meses después de tener la respuesta y cuatro meses después de la reclamación presentada.