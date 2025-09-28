La Diputación de Valencia duplica el dispositivo de bomberos para atender la emergencia

La Diputación de Valencia, que ha cancelado la agenda del equipo de gobierno para este lunes, ha tomado una serie de medidas este domingo ante el episodio de lluvias torrenciales que ha motivado un aviso rojo de Aemet para toda la jornada en la provincia de Valencia.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha activado su dispositivo especial por lluvias, en el marco de su Procedimiento de Refuerzo de Dotaciones en Situaciones Meteorológicas Adversas, ante las alertas nivel rojo y naranja decretadas por la Generalitat. Este dispositivo se suma a los 105 efectivos diarios ordinarios que ya operan cada día de manera habitual.

A partir de las 22 horas de esta noche el Consorcio suma otros 93 efectivos adicionales, que incluyen a 56 efectivos más de bomberos profesionales, bomberos voluntarios, personal de sala CCC y personal de mando, así como 37 brigadas forestales BRIFO, que estarán también en tareas de vigilancia. También tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat asignadas al Consorcio trabajarán durante toda la noche.

Vigilancia de barrancos y cauces

Durante toda la jornada de lunes se mantendrá el refuerzo por lluvias, que aumentará 229 efectivos más que incluyen a 56 efectivos más de bomberos profesionales, bomberos voluntarios, personal de sala CCC y personal de mando, 2 rescatadores más del Grupo de Rescate GERA y 171 brigadas BRIFO. También operarán la totalidad de unidades de bomberos forestales de GVA asignadas al Consorcio.

Entre otras funciones, el personal de BRIFO del Consorcio y unidades de bomberos forestales de la Generalitat estarán pendientes de realizar tareas de vigilancia y revisión en los puntos más complicados de cauces y barrancos.

Teletrabajo

Al margen de esto, la corporación provincial ha enviado a su plantilla una circular sobre exención de asistencia presencial a los centros de trabajo por la alerta. "Teniendo en cuenta el riesgo que puede implicar el desplazamiento a los centros de trabajo, por carretera fundamentalmente, se recomienda evitar dichos desplazamientos desarrollando el trabajo a distancia o el teletrabajo", señala la circular.

Los centros de la Diputación de Valencia permanecerán abiertos para que pueda acceder normalmente la plantilla, siempre que no represente un riesgo para las personas trabajadoras que vivan en la misma localidad de ubicación de los centros, y puedan continuar desempeñando sus labores habituales de forma presencial. "El personal que no pueda acceder al centro de trabajo realizará su jornada en modalidad de teletrabajo siempre que sea posible", añade. Además, la no asistencia no será tenida en cuenta el el fichador y aquellas personas que acudan al centro de trabajo ficharán con normalidad, si bien, en caso de no poder completar la jornada ordinaria de trabajo por circunstancias meteorológicas que se pudiesen producir, tampoco tendrá penalización en el sistema de fichaje.