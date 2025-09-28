El embalse de Sitjar: La entrada del Mijares a la Plana

En el río Mijares (riu Millars), entre los términos de Ribesalbes y Onda, se localiza el embalse de Sitjar. Este río de origen turolense, pues nace en la sierra de Gúdar, discurre de noroeste a sureste, atravesando la comarca castellonense del Alto Mijares y posteriormente la Plana Baixa, hasta desembocar en el Mediterráneo, próximo a Almassora y Borriana. El embalse de Sitjar se extiende principalmente por el término de Onda, si bien el núcleo de población más próximo es Ribesalbes, ubicado en la cola del mismo.

La presa de Sitjar se encuentra a 8 kilómetros de la población de Onda. Se accede a ella a través de la carretera CV-20 y posteriormente la CV-191, y a continuación la CV-189, que discurre por la presa. Se localiza a unos 20 km del litoral, en el sector intermedio entre la Serra d’Espadà y la llanura de La Plana.

Presa de Sitjar. / Estepa

De titularidad estatal, se construyó a mediados del siglo XX, entre 1948 y 1965, con la doble funcionalidad de abastecimiento y defensa contra avenidas. El Embalse de Sitjar es un regulador de riegos con almacenamiento de las aguas de avenida o excedentes de las necesidades de los propios riegos. Su objetivo era conseguir el máximo aprovechamiento para el riego de la huerta de La Plana entre la cota 100 y el mar Mediterráneo.

La presa es de gravedad, con contrafuertes y de hormigón vibrado; una longitud de coronación de 581 metros y anchura de 10 m. La cota de cauce es de 113,5 m y la cota de coronación, 169 m. El embalse se extiende por 334,4 hectáreas, tiene una capacidad de 49,29 Hm3 y la longitud del río embalsado alcanza unos 7 km.

Referencias históricas: un proyecto meditado

La necesidad de regularizar las aportaciones del río Mijares, con el objetivo de aprovechar al máximo sus aguas para el riego de la huerta de La Plana, tuvo como respuesta la autorización del Ministerio de Obras Públicas a autorizar en 1928 el estudio de la regulación del río mediante la construcción de varios embalses. Pasados los años, en 1945, Rafael Azcoiti redactó el anteproyecto de Regulación del río Mijares, en el que se contemplaba los pantanos de Babor, Albentosa, Palomarejas y Sitjar, además de los estudios de los pantanos de Montanejos y Cedramán. Sitjar, junto con el embalse de María Cristina, formaban parte del contraembalse necesaio para regular el río Mijares. Incluido en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, en 1946 se aprobaba el Anteproyecto del Pantano de Sitjar.

Embalse de Sitjar en 1954. / Junta de Aguas de la Plana

El 16 de junio de 1947, el ingeniero jefe de la sección norte, propuso la aprobación del "Proyecto de Replanteo del Pantano de Sichar en el río Mijares (Castellón)".

Transformaciones del paisaje

A través de la construcción del embalse algunas viviendas de Ribesalbes situadas en la parte occidental desaparecieron. De la misma manera, en la partida del Campillo, en el noroeste, se anegaron tierras de cultivo. En cambio, se incrementó la superficie forestal, inducida por las repoblaciones de las laderas ribereñas al embalse que perseguían combatir la erosión. Es el caso de las laderas de la Penya de Ramos.

En el río Mijares, aguas abajo de la presa, se produjo la reducción del caudal medio como consecuencia de su regulación. Como curiosidad constructiva, en la presa de Sitjar se han realizado desde su construcción varias actuaciones destinadas a aumentar su cota de embalse, debido a su función primordial de reserva de caudales de agua para su abastecimiento de agua de riego y regulación del caudal del río Mijares.

Un embalse "de planta estrellada" en un entorno singular

El embalse de Sitjar presenta una forma irregular en la que la mayor masa de agua se encuentra en la zona más próxima a la presa, situado en término de Onda y contiguo a la Serra de la Pedrissa, al este del embalse. La proximidad de varias elevaciones montañosas y sus respectivos barrancos y torrenteras, dan lugar a una morfología estrellada del perímetro del pantano: se trata de la Serra de la Pedrissa y el Pic del Frare, la Foia de Petit, El Molar, El Pla de Culla, El Tossal del Negre, El Carrasco, Jaca, Alfambra y el Tossal de Jan.

El entorno de Sitjar es singular. Por una parte, llama la atención la abundante vegetación forestal, que comprende extensas masas de pinadas y vegetación arbustiva, como es el caso de la Penya de Ramos, el Pic del Frare y la Llidona. Por otra parte, en las proximidades del embalse, en el sector más occidental, los usos del suelo predominantes son el urbano y el industrial: el núcleo de Ribesalbes, su polígono industrial y algunas urbanizaciones.

Vista aérea de Sitjar. / Estepa

El entorno de la presa está condicionado por la presencia de calizas aptenses y alternancias de margas de la Serra de la Pedrissa, que favorecen la impermeabilidad. Sin embargo, la construcción de la presa exigió un cuidadoso trabajo de consolidación e impermeabilización, mediante inyecciones que integran el estribo izquierdo de la presa.

Con todo, el embalse de Sitjar constituye un paisaje del agua de gran atractivo paisajístico. Su localización, en la Plana Baixa; sus dimensiones, que configuran una lámina de agua de más de 330 hectáreas; su contorno irregular, que le otorga una imagen singular; y en un sector antropizado, que facilita que se considere una referencia territorial obligada para los residentes del área, contribuyen a su valoración patrimonial.

Bibliografía

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigida por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.