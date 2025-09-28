La Generalitat duplica el número de trabajadores del 112 por la alerta roja

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha confirmado que el servicio del 112 se va a reforzar ante el inminente episodio de lluvias por el cual la Aemet ha activado el aviso rojo en parte del territorio de la Comunitat Valenciana.

Valderrama, después de la reunión de coordinación que ha mantenido la Generalitat con diferentes administraciones e instituciones, ha afirmado que “se ha producido un refuerzo del servicio 112”. “Vamos a duplicar la atención telefónica del 112, saben que es el punto de entrada de una emergencia y al que se tiene que dirigir cualquier ciudadano que se encuentra ante una situación de emergencia y también desde donde se dan una serie de consideraciones y de recomendaciones para la población”. Se trataría de una veintena de personas (‘18 o 22 personas’), según ha indicado.

Sobre el EsAlert enviado a las 15:28 h, varias horas antes de que entre en vigor la alerta roja, el conseller ha afirmado que “es importante que la ciudadanía esté informada sobre lo que pueda acontecer en un momento determinado”. “Por eso hemos decidido tomar esta decisión y remitir esta información para que dé tiempo, si se tienen que desplazar”.

Evitar desplazamientos y teletrabajar

Asimismo, ha lanzado algunas recomendaciones generales: “evitar desplazamientos y, si es necesario o es fundamental tener que hacerlo, que se haga con la máxima precaución, las máximas medidas de seguridad y que siempre se informen sobre la situación meteorológica”; “a nivel laboral, la recomendación que se hace es la de promover el teletrabajo, excepto en aquellas situaciones que sean servicios esenciales y tengan que prestar los mismos”; “también hay que repetir que estén siempre informados a través de los medios de comunicación oficiales, no las redes sociales, y a través del 112”.

La vigilancia y especial atención estará, según el conseller, en los “ríos y barrancos del litoral de la provincia de Castellón y del litoral de la provincia de Valencia”. Preocupan, según ha reconocido, el barranco del Poyo y la zona afectada por la dana de hace 11 meses, así como Sot de Chera, por el embalse de Buseo.