La Guardia Civil vigilará barrancos y ramblas las próximas horas

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que hay un ‘operativo especial’ de la Guardia Civil para vigilar puntos de la geografía valenciana ante la alerta roja por acumulación de lluvias que ha decretado Aemet y que a última hora de esta tarde ya entra en vigor en Castelló y de madrugada en la provincia de Valencia.

Según la delegada, la atención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estará en puntos que “en las próximas horas” se detallarán y planificarán. En concreto, ha dicho: “en las próximas horas tendremos con mayor certeza los puntos exactos donde se van a reforzar esas presencias”. Las confederaciones hidrográficas indicaran los enclaves más peligrosos, según la evolución de las precipitaciones.

Si bien, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ya ha confirmado que algunos de esos puntos serán el barranco del Poyo y Sot de Chera, por la presa de Buseo.

Eso sí, Bernabé ha reconocido que preocupa la zona cero de la dana del 29 de octubre, de la que mañana se cumplirán exactamente 11 meses.

Preocupación por la zona cero

“Especialmente nos preocupan las ciudades de la zona afectada por la dana del 29 de octubre, por las deficiencias que tienen en el alcantarillado. También todas aquellas obras que están en marcha en barrancos y cauces por parte de las empresas y operadoras de las administraciones que están trabajando”, ha detallado. “Están todas las empresas avisadas para que no estén cerca de los barrancos”, ha asegurado.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha indicado que ha transmitido a la Generalitat “la disposición total del Gobierno de España en todos los ámbitos”. “También, por supuesto, la Unidad Militar de Emergencias está preparada para poder atender cualquier requerimiento que nos haga de forma inmediata la Generalitat Valenciana”, ha asegurado.

Las declaraciones las ha realizado a la salida de la reunión de coordinación que ha tenido la Generalitat con distintas instituciones de diferentes niveles. A las 21:00 volverá a evaluarse la situación, según ha trascendido.

En la reunión han estado presentes la Administración General de Estado, las diputaciones provinciales, los principales ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y la Generalitat Valenciana, así todos los organismos y servicios implicados en las emergencias, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas.