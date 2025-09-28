La lengua de signos, el vehículo de integración social definitivo

Poco a poco se van dando pasos hacia la visibilidad de la herramienta más poderosa con la que cuentan las personas sordas para relacionarse con el mundo que nos rodea: la lengua de signos.

Según datos del Intituto Nacional de Estadística (INE) en España hay más de 1.230.000 personas que padecen algún grado o tipo de discapacidad auditiva. De ellas, más de 27.000 emplean la lengua de signos como vehículo de comunicación. Pero este dato no incluye a los familiares y amigos de las personas sordas que también han aprendido la lengua y la utilizan para comunicarse con sus seres queridos.

El pasado 23 de septiembre se celebró el Día Internacional de las Lenguas de Señas y este domingo es el Día Internacional de las Personas Sordas, y con motivo de ambas efemérides cabe realizar un ejercicio de reflexión y de revisión acerca del trabajo que se está realizando para sensibilizar al total de sociedad acerca de los obstáculos a los que se enfrentan las personas con severos problemas auditivos.

Apoyos sociales

Además del trabajo que realizan asociaciones, federaciones y otras organizaciones que aglutinan al colectivo de las personas sordas y allegados, estamos siendo testigos de cómo algunas instituciones han mostrado señales de concienciación. Hace un mes la reina Letizia y las infantas Leonor y Sofía expresaron sus nombres en lengua de signos durante una recepción en el Palacio de Marivent, auspiciadas por la presidenta de la presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Mallorca, Annie Ruiz.

Unos días atrás, durante el partido entre el Levante UD y el Real Madrid, los jugadores de ambos equipos lucieron camisetas en lengua de signos. Además, Mireia Chaparro, futbolista de la Escuela Levnate UD EDI con discapacidad auditiva, fue la encargada de colocar el balón oficial del partido en la peana. Otra de las iniciativas que se llevaron a cabo en el partido jugado en el Ciutat de València fue que el himno del Levante UD se pudo escuchar y «leer» en lengua de signos gracias a varios intérpretes en el terreno de juego y en los videomarcadores del estadio. Algo que el club levantinista pretende ya instaurar en el resto de encuentros.

En el caso de medios de comunicación, el pasado lunes, el programa de Prime Time La Revuelta, anunció que el show presentado por David Broncano estará plenamente adaptado a personas sordas y con problemas de audición gracias a la interpretación de lengua de signos, tanto en su emisión en el botón verde de la televisión, como en RTVE Play.

Las instituciones públicas también van avanzando en el terreno de la integración, sea por imperativo legal o no, pero vemos cómo cada vez se incorpora este lenguaje en actos oficiales y en servicios públicos, así como en fiestas populares un ejemplo de ello son los Moros y Cristianos de Ontinyent y las Fallas de València que cuentan con intérpretes para sus pregones o eventos multitudinarios.

Lo esencial es que junto a los avances científicos y sanitarios como son los implantes cocleares, destinados a mejorar la audición en aquellos casos de pérdida auditiva grave y en los que no funcionan los audífonos, haya también un progreso social que permita la integración total y por supuesto la independencia absoluta de las personas que padecen una alteración en la capacidad de oír.