Emergencias lanza un mensaje EsAlert a los móviles frente a la alerta roja más de 12 horas antes

A las 15.28 horas. A esa hora han sonado la alerta del EsAlert mandado por Emergencias para prevenir sobre el episodio de lluvias y tormentas, que activa su nivel de aviso rojo a partir de las cuatro de la madrugada en la provincia de Valencia; a las 20 horas comienza en la provincia de Castellón. El mensaje, con pitido incluido, como en la tarde de la fatídica dana del 29-O, se ha enviado más de 12 horas antes de que comience el periodo de riesgo extremo por intensas lluvias que podrían dejar más de 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos de cumplirse las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Entonces, se envió a las 20.11 horas; un envío "tardío" según la jueza que investiga la causa.

La situación puede ser complicada en algunos sitios, según las previsiones; y, por eso, la Aemet activa varios avisos naranjas y rojos por lluvias y tormentas tanto para este domingo, como para el lunes, día que ha fijado el nivel extremo en litoral norte y sur de Valencia. Este domingo, la provincia de Castellón está en aviso naranja desde las 15 horas y, a partir de las 20 horas, el nivel se eleva a color rojo, riesgo extremo. En la provincia de Valencia, el aviso naranja se activa a las 18 horas y, como ya hemos contado, se convierte en rojo a partir de las cuatro de la madrugada. En Alicante, a partir de la medianoche, estarán en nivel de riesgo alto, color naranja.

Este lunes estará también en nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia. El tiempo en Valencia será peligroso durante toda la jornada.

El grueso de las lluvias acumuladas hasta el martes según Aemet / Levante-EMV

Recomendaciones

El mensaje, a diferencia del primero enviado hace casi un año, ofrece una serie de recomendaciones concretas. Son las siguientes:

Evite desplazamientos

No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico

No realice actividades en cauces y sus proximidades

Si está en zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior

Siga las indicaciones de las autoridades

Mensaje EsAlert enviado a la 15.28 horas frente a el aviso rojo por lluvias. / ED

El mensaje se ha enviado tanto en castellano como en inglés, un minuto después del primero.

Texto del EsAlert en inglés mandado este 28 de octubre. / ED

El EsAlert se ha mandado incluso antes de iniciarse la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (CEE), prevista para las 16 horas, en la que se ha convocado a todos los organismos e instituciones competentes en emergencias.

Primer mensaje en 10 meses

El día 29-O, a las 20.11 horas, con media provincia inundada, se mandó el primer mensaje de alerta; con un texto vago y poco concreto. Desde entonces y hasta el 13 de noviembre, Emergencias mandó hasta nueve mensajes -en distintas zonas y a distintos grupos de población- en los que se observó un cambio en el contenido. El de hoy, es el primer EsAlert desde hace 10 meses.

Clases suspendidas

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre. Por ello, han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad, así como en todos los colegios de la ciudad. Por su parte, en Torrent, Picassent y Albal también se han suspendido clases, así como otros municipios de la comarca de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre. Puedes consultar todo el listado en este enlace.

En Directo

Sánchez pide "mucha precaución" ante la alerta roja por lluvias El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" este domingo ante las fuertes lluvias previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado una alerta roja (riesgo extremo) en la Comunitat Valenciana. "Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha escrito Sánchez en la red social X.

Aena pide precaución Aena ha recomendado a la ciudadanía extremar precauciones en los desplazamientos y consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos previstos ante posibles alteraciones, tras el aviso rojo por lluvias torrenciales en zonas de las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona. "Te recomendamos extremar las precauciones en tus desplazamientos. Si tienes previsto volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo", ha destacado el operador aeroportuario en un mensaje publicado en 'X'.

Renfe permite cambiar billetes y la DGT pide precaución El aviso rojo ha hecho que Renfe permita a los usuarios cambiar o anular gratuitamente los billetes de los trayectos. La DGT ha pedido evitar circular en la medida de lo posible desde la tarde de este domingo, especialmente en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, ante el riesgo de fuertes lluvias previstas en la zona.

El foco de la borrasca podría caer en el mar Los modelos predictivos de la Aemet, el sistema Harmonie-Amore, preveían ayer que el foco se situará sobre el litoral de la provincia de Valencia, donde se registrarían los mayores acumulados. En la última actualización, el grueso de la borrasca se desplaza al mar, aunque ligeros cambios en la atmosfera podrían provocar un nuevo cambio y que el gran acumulado se produzca en tierra, por lo que se deben seguir las actualizaciones. Lluvia acumulada entre las 14 y las 20 horas del lunes. / Aemet