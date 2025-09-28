En Directo
Tiempo en Valencia
Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
El lunes hay activo un aviso rojo en el litoral de la provincia de Valencia y, en algunos puntos, se podrían registrar hasta 300 litros por metro cuadrado en menos de dos días
Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.
Este lunes estará también en nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia. El tiempo en Valencia será peligroso durante toda la jornada. De hecho, algunos puntos podrán acumular hasta 300 litros por metro cuadrado desde hoy y hasta el martes, como en la ciudad de València, según las previsiones de la Aemet. Y en la Safor, la precipitación acumulada podría superar los 500 litros por metro cuadrado.
De hecho, además de los avisos ya lanzados por el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE), el Cecopi se reúne hoy a las 16 horas para analizar la situación y ver si se han de tomar medidas adicionales con todos los organismos con competencias para coordinar las medidas a realizar.
Muchos municipios de las comarcas de l'Horta y la Ribera, dos de las más afectadas por la dana del 29-O, están suspendiendo ya las clases para este lunes. También los centros educativos de València en zonas inundables y se espera que la cancelación se extienda a toda la ciudad.
Zonas inundables sin colegio
- CEIP Camí de l’Horta Benimàmet-Beniferri
- CEIP José Senent Masarrochos
- IES Isael de Villena València
- CEIP Vicente Blasco Ibáñez València
- Escola Privaa de Música de El Palmar Palmar (El)
- Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos
- Centre Estranger Valencia Montessori School València
Municipios sin clases
Han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad y lo siguientes municipios:
- Torrent
- Picanya
- Paterna
- Mislata
- Alfara del Patriarca
- Paiporta
- Carlet
- Alginet
- Alzira
- Benimodo
- Carcaixent
- Montserrat
- Benifaió
- Almussafes
- Gavarda
Alerta roja por lluvias en Valencia
Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.
- Giro en el tiempo: la Aemet activa avisos naranja por lluvias desde mañana
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- La coordinación en la reconstrucción, punto de choque entre Gan Pampols y Zulima Pérez
- Mazón prescinde de su asesora 'influencer
- Estos son los 67 criterios que usará Sanidad para pagar un extra a médicos y sanitarios
- El filtrador del vídeo de À Punt, 'cobarde mentira' o 'gilipollas': todo vale en las Corts
- Estado del tráfico: Atascos en la V-30 y A-3
- La división en Compromís se convierte en un flanco de ataque para Mazón