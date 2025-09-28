Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención

Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.

Este lunes estará también en nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia. El tiempo en Valencia será peligroso durante toda la jornada. De hecho, algunos puntos podrán acumular hasta 300 litros por metro cuadrado desde hoy y hasta el martes, como en la ciudad de València, según las previsiones de la Aemet. Y en la Safor, la precipitación acumulada podría superar los 500 litros por metro cuadrado.

El grueso de las lluvias acumuladas hasta el martes según Aemet / Levante-EMV

De hecho, además de los avisos ya lanzados por el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE), el Cecopi se reúne hoy a las 16 horas para analizar la situación y ver si se han de tomar medidas adicionales con todos los organismos con competencias para coordinar las medidas a realizar.

Muchos municipios de las comarcas de l'Horta y la Ribera, dos de las más afectadas por la dana del 29-O, están suspendiendo ya las clases para este lunes. También los centros educativos de València en zonas inundables y se espera que la cancelación se extienda a toda la ciudad.

Zonas inundables sin colegio CEIP Camí de l’Horta Benimàmet-Beniferri

CEIP José Senent Masarrochos

IES Isael de Villena València

CEIP Vicente Blasco Ibáñez València

Escola Privaa de Música de El Palmar Palmar (El)

Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos

Centre Estranger Valencia Montessori School València

Municipios sin clases Han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad y lo siguientes municipios: Torrent

Picanya

Paterna

Mislata

Alfara del Patriarca

Paiporta

Carlet

Alginet

Alzira

Benimodo

Carcaixent

Montserrat

Benifaió

Almussafes

Gavarda