Directo: la doble marcha contra Mazón por la dana hacia el 'Pont de la solidaritat'

La undécima manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana dará comienzo este domingo 28 de septiembre a las 18 horas, pero, tal como se anunció hace una semana, tendrá una doble salida. Así, uno de los inicios estará en la residencia Savia de Paiporta, localidad que hasta ahora no había acogido ninguna de las marchas celebradas para pedir la salida del jefe del Consell. Cabe recordar que en julio, cuando se cumplieron 9 meses de la tragedia, la protesta fue en la zona cero, pero recorrió las calles de Catarroja.

La otra salida será desde La Rambleta de València, el lugar que sirvió a centenares de voluntarios como punto de encuentro para partir caminando hacia los municipios de l’Horta Sud que habían quedado devastados por la barrancada. La idea es que las dos manifestaciones coincidan en el cruce entre las calles Bulevar Sur y Pío IX y se dirijan hacia el renombrado ‘Pont de la solidaritat’, el puente que utilizaron estos voluntarios para cruzar desde el Cap i Casal hacia las zonas afectadas para ayudarles.

Manifestación en Catarroja el pasado julio contra Carlos Mazón por su gestión de la dana. / Germán Caballero

Es la marcha previa a los actos del primer aniversario de la tragedia, cuya cifra de víctimas mortales es de 229 personas.

Once meses después, las alquerías de Paiporta entre las que transcurre la manifestación aún muestran los daños que sufrieron el 29 de octubre y sus habitantes siguen trabajando para recuperarlas. Así están las calles de Paiporta. / Voro Contreras

"Rabia" por el nuevo EsAlert Mariló Gradolí, presidenta y portavoz de la Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024, y Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, también han transmitido la "rabia" que han sentido hoy los familiares de las víctimas al haber recibido hoy el aviso del EsAlert "que llegó tarde aquel día". "Tendría que haber sonado así hace un año". Además de la habitual petición de dimisión del jefe del Consell, las portavoces de las familias de las víctimas han exigido la de Susana Camarero, a quien atribuyen la responsabilidad de las muertes de 37 ancianos de las residencias que no recibieron el aviso a tiempo.

La protesta que parte en 15 minutos desde la residencia Savia de Paiporta incluye una imagen gigante de la vicepresidenta y consellera Susana Camarero. Voro Contreras

Dolores perdió el 29O a su marido Emeterio y a sus hijos Jesús y Javier cuando el barranco del Poyo se desbordó en Chiva. "Hoy cuando he escuchado la alerta he sentido mucha rabia. Hoy sí han dado el aviso y hoy me echaría a las garras de estos inútiles, que por su culpa perdí todo lo que yo tenía". Dolores, una de las manifestantes. / Voro Contreras