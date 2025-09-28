Mazón, sus zapatillas y las nuevas glorias a España desde Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ejercía esta mañana de anfitrión de la cumbre sobre inmigración del PP y estuvo especialmente cariñoso con los presidentes autonómicos a los que dio la bienvenida. Uno a uno, fue exponiendo sus particulares 'visiones de España', que diría Sorolla, haciendo un recorrido entre costumbrista y barroco por el crisol de culturas que pueblan el ruedo ibérico, que hubiera dicho el propio Ballesta.

Entre ráfaga y ráfaga de tópicos, llegado el turno de Mazón, citó a la tierra de Ausiàs March, Miguel Hernández, Azorín, Gabriel Miró o Sorolla. El alcalde no corrió riesgos, ahora que en la escuela se va a poner un cordón sanitario sobre escritores catalanes. De hecho, no citó a ninguno de Castelló, como si no hubiera querida acercarse mucho a la frontera norte del territorio. Eso sí, acabó con un 'hit', un éxito asegurado: “Tierra golpeada que sabrá levantarse para ofrendar nuevas glorias a España”. El auditorio se estremeció.

El president Mazón, de hecho, fue uno de los más aplaudidos por la parroquía popular murciana congregada para escuchar a Feijóo hablar de inmigración. El jefe del Consell (un Mazón de sport, en zapatillas, como el día anterior) firmó con solemnidad, como todos los demás presidentes, la Declaración de Murcia que ha salido de esta convicencia de Feijóo con sus barones para plantar cara a Vox y que no les siga comiendo espacio.