Metrovalencia funciona este lunes con horario de sábado en todas sus líneas

Metrovalencia ha comunicado que, durante la jornada del lunes, metros y tranvías funcionarán con horario de sábado. Es una medida que aplica en todas las líneas, cuya frecuencia de paso por las estaciones será menor a la correspondiente a un lunes habitual.

Por eso, ante este y otros posibles cambios, Metrovalencia recomienda a los usuarios que se vean obligados a desplazarse a informarse con antelación.

"Como consecuencia de las lluvias previstas, a lo largo del día se pueden producir modificaciones. Estaremos actualizando la información constantemente", indicó Metrovalencia este domingo por la noche.

Se recomienda no desplazarse

Cabe tener en cuenta que las autoridades han recomendado a la población que solo se desplace en caso de extrema necesidad. Se han cancelado las clases de todos los niveles educativos en la ciudad de València (colegios, institutos, universidad y centros de adultos) y se ha recomendado a las empresas que opten por el teletrabajo en caso de servicios no esenciales.

Así, se prevé que los desplazamientos este lunes sean menores que los habituales en un día laborable.

La decisión se ha dado a conocer después de que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) convocara el domingo por la tarde su Comisión de Seguridad para analizar la afectación del actual episodio de lluvias al servicio de tranvías y metros.