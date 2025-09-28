La noche de lluvias intensas comienza con 85 litros por metro cuadrado en Ayora

La Comunitat Valenciana ha empezado este domingo por la tarde a registrar los primeros episodios de lluvias intentensas que han obligado a decretar la alerta roja a partir de esta madrugada. La lluvia acompañada por rayos y truenos ya ha hecho aparición esta noche en València y su área metropolitana, pero es en el interior de la provincia donde se están registrando las precipitaciones más intensas.

Así, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en una de sus estaciones de la localidad de Ayora se han acumulado hasta 85 litros por metro cuadrado a las 22.40 horas. Además, advierten que la tormenta se mueve muy lentamente o está allí prácticamente estática, lo que la hace especialmente peligrosa.

En València, según los datos que acaba de registrar Avamet en sus estaciones, se ha recogido hasta 11,7 litros por metro cuadrado a las 22.40 horas, mientras que en Picanya se ha llegado a los 14,8.

También se han registrado esta tarde fuertes lluvias en el interior de la provincia de Castelló, aunque se espera que este episodio de fuertes precipitaciones, que ya está dejando intensas lluvias también en varios puntos de la provincia de Valencia, tanto en el interior como en el litoral, se vaya desplazando a lo largo de la madrugada por toda la Comunitat Valenciana.

Los transeúntes se protegen de la lluvia este domingo por la noche en València. / Fernando Bustamante

180 litros por metro cuadrado en 12 horas

La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia. Son los efectos del huracán Gabrielle, convertido en borrasca, que impactará sobre el lado occidental de la Península Ibérica a partir de este domingo y que se irá desplazando hasta el Mediterráneo.

La situación puede ser complicada en algunos sitios, según las previsiones; y, por eso, la Aemet activa varios avisos naranjas y rojos por lluvias y tormentas tanto para este domingo, como para el lunes, día que ha fijado el nivel extremo en litoral norte y sur de Valencia. Este domingo, la provincia de Castellón está en aviso naranja desde las 15 horas y, a partir de las 20 horas, el nivel se eleva a color rojo, riesgo extremo. En la provincia de Valencia, el aviso naranja se activa a las 18 horas y, como ya hemos contado, se convierte en rojo a partir de las cuatro de la madrugada. En Alicante, a partir de la medianoche, estarán en nivel de riesgo alto, color naranja.

Emergencias de la Generalitat ha enviado a las 15.28 horas un mensaje de aviso, un EsAlert, a los móviles de la ciudadanía con una serie de recomendaciones a seguir. Se ha mandado 12 horas antes de que se active el nivel rojo y antes de la celebración de la reunión convocada en la que ha citado a todas las instituciones y organismos implicados.

Medidas de prevención

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un aviso especial por fenómenos meteorológicos para el domingo y el lunes dados los pronósticos de las agencias meteorológicas. Ante este contexto, la Generalitat pide extremar la vigilancia y la seguridad, así como estar pendientes de las actualizaciones y avisos de los organismos oficiales. De hecho, Emergencias ha convocado a las 16 horas una reunión con todas las instituciones y organismos implicados en emergencias y en la prevención para coordinar las medidas a tomar e informar a la ciudadanía.