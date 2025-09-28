El "Pont de la Solidaritat" es ahora también el de la indignación contra el Consell por la gestión de la dana

Este domingo, tres horas antes de que las dos columnas de la manifestación contra la gestión de la dana por parte de la Generalitat iniciaran su recorrido desde la Rambleta y Paiporta, los teléfonos de la Comunitat Valenciana han recibido el EsAlert que avisaba de la alerta roja por los próximos episodios de lluvias torrenciales.

Cuando, a las 19.00 horas, las dos marchas se han encotrado en un abarrotado Pont de la Solidaritat, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, ha mostrado su estupefacción y su enfado: «¿Por qué no lo hicieron hace once meses, con patrones de Aemet muchísimo peores? —lamentaba—. Han demostrado que, para ellos, nuestros familiares eran conejillos de indias. Cuando hemos oído este aviso hemos llorado y hemos estado a punto de lanzar el teléfono contra la pared».

La marcha entre Paiporta y el Pont de la Solidaritat / Miguel Ángel Montesinos

Incredulidad y rabia

El sentimiento de incredulidad y rabia, no solo ante la gestión de la tragedia por parte del Consell, sino también por la forma en que se han gestionado los avisos durante la dana de 2024 en comparación con cómo se está haciendo ahora, dominaba entre los alrededor de 5.000 manifestantes que, según la Delegación del Gobierno, participaron en la undécima protesta, en la que se pidió la dimisión de Carlos Mazón y, también en esta ocasión, de su vicepresidenta y consellera de Asuntos Sociales, Susana Camarero.

De hecho, una de las columnas de la marcha ha partido de la residencia Savia de Paiporta, donde el día de la riada fallecieron seis ancianos. Seis muertes que una portavoz de las entidades organizadoras de la protesta atribuyó, al igual que otras 31, a la ausencia de medidas por parte de la Generalitat en las residencias de mayores.

Las dos manifestaciones han partido de forma simultánea desde Paiporta y València para «dejar claro y patente» que continúan exigiendo la dimisión del president de la Generalitat. Desde València, la columna salió sobre las 18.13 horas del Centre Cultural La Rambleta. Desde Paiporta, el recorrido partió de la residencia Savia, hasta confluir ambas columnas en el Pont de la Solidaritat, «símbolo del pueblo valenciano que la cruzó para ofrecer ayuda en un acto de desobediencia civil y solidaridad».

Manifestación contra la gestión del consell en Paiporta. / Miguel Ángel Montesinos

"¿Eran necesarias 229 muertes?"

Al frente de la columna que ha salido de Paiporta marchaban varios familiares de los 229 fallecidos el 29 de octubre. Dolores perdió a su marido Emeterio y a sus hijos Jesús y Javier cuando el barranco del Poyo se desbordó en Chiva. «Hoy, cuando he escuchado la alerta, he sentido mucha rabia. Hoy sí han dado el aviso y hoy me echaría a las garras de estos inútiles, que por su culpa perdí todo lo que yo tenía».

Marco, cuya madre murió en la residencia de Paiporta, aseguraba al inicio de la marcha haber sentido «una gran pena» cuando el EsAlert sonó este domingo en su móvil, aunque apuntaba que «es preferible que haya prevención, que es lo que siempre pedimos, a que pase lo del año pasado». Por ello, para él la jornada de ayer fue un momento emotivo «pero duro», aunque, según subrayaba Marco, «lo importante es que no se repita el espectáculo circense con el que nos obsequian nuestras autoridades, lanzando la mierda contra las familias de las víctimas, a las que incluso nos acusan de estar politizadas».

Pasadas las 19.00 horas, las dos manifestaciones se unieron en la pasarela del Pont de la Solidaritat, del que colgaban lazos negros en señal de duelo. Antes de la lectura del manifiesto, Rosa Álvarez lamentó que este domingo la ciudadanía valenciana recibiera el EsAlert «sin un Cecopi previo» y se preguntó por qué el 29 de octubre no se envió antes: «¿Eran necesarias 229 muertes para que se pusieran en marcha?». «Nos hemos dado cuenta de que se burlan de nosotros», apuntó.

Familiares de las víctimas de la dana en la doble manifestación de este domingo. / Eduardo Ripoll

Una semana de altibajos

La protesta de este domingo, tal como señaló la presidenta al finalizar el acto, llega tras una semana «de altibajos». El martes, recordó, los familiares acudieron al debate de política general de Les Corts, «donde nos dijeron que estamos politizados». Pero el jueves, en Bruselas, «tuvimos el valor de decirles que el día de la dana nuestras autoridades no funcionaron; que, al contrario de lo que dijo Francisco Gran Pampols, nuestros familiares murieron porque no tenían constancia del peligro. Ese es el gobierno que tenemos 11 meses después».

«Pedimos la dimisión de todo el Consell porque el 29-O no estaban donde tenían que estar y, once meses después, siguen sin darnos la seguridad que necesitamos», señaló por su parte la presidenta y portavoz de la Associació Víctimes Dana, Mariló Gradolí.

El manifiesto final recordó que la dana del 29-O dejó 229 fallecidos y «transformó la vida de centenares de miles de personas», denunciando la «negligencia del gobierno de la Generalitat». n