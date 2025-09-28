Vaivén
El ministro tuitero Puente pregunta si Mazón tiene mesa en El Ventorro
L-EMV
"¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?" El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tardado en lanzar esta pregunta en X (antes Twitter) acompañada del mensaje de Aemet a la población de aviso rojo por "lluvias torrenciales".
Puente ha sido punzante, como suele exhibir en las redes, pero no se puede decir que haya sido muy original, porque desde que la situación meteorológica ha pasado a ser preocupante, los tuits y memes con referencias a la comida del president de la Generalitat en el citado restaurante de València el día 29 de octubre de 2024 han sido continuas.
Por si hay alguien que llega ahora de otra galaxia, Carlos Mazón estuvo desde las 15.00 horas de la fatídica jornada hasta entre las 18.30 y las 18.45 horas en una comida con la periodista Maribel Vilaplana en la que, según la versión de Presidencia de la Generalitat, la tanteó para la dirección de À Punt.
Suscríbete para seguir leyendo
- Giro en el tiempo: la Aemet activa avisos naranja por lluvias desde mañana
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- La coordinación en la reconstrucción, punto de choque entre Gan Pampols y Zulima Pérez
- Mazón prescinde de su asesora 'influencer
- Estos son los 67 criterios que usará Sanidad para pagar un extra a médicos y sanitarios
- El filtrador del vídeo de À Punt, 'cobarde mentira' o 'gilipollas': todo vale en las Corts
- Estado del tráfico: Atascos en la V-30 y A-3
- Emoción y esperanza en Campanar, 583 días después: 'Lo que parecía un sueño, hoy es una realidad