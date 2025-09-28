El ministro tuitero Puente pregunta si Mazón tiene mesa en El Ventorro

"¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?" El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tardado en lanzar esta pregunta en X (antes Twitter) acompañada del mensaje de Aemet a la población de aviso rojo por "lluvias torrenciales".

Puente ha sido punzante, como suele exhibir en las redes, pero no se puede decir que haya sido muy original, porque desde que la situación meteorológica ha pasado a ser preocupante, los tuits y memes con referencias a la comida del president de la Generalitat en el citado restaurante de València el día 29 de octubre de 2024 han sido continuas.

Por si hay alguien que llega ahora de otra galaxia, Carlos Mazón estuvo desde las 15.00 horas de la fatídica jornada hasta entre las 18.30 y las 18.45 horas en una comida con la periodista Maribel Vilaplana en la que, según la versión de Presidencia de la Generalitat, la tanteó para la dirección de À Punt.