La UPV suspende las clases por la alerta roja este lunes

La Generalitat Valenciana ha convocado a las universidades a una reunión de coordinación esta tarde para decidir qué decisión se toma tras la alerta roja que ha decretado Aemet en territorio valenciano. Tanto en la ciudad de Valencia, donde están radicadas la Universitat de Valencia, la UPV y diversos centros privadas, como Alfara del Patriarca, donde se encuentra la Universidad Cardenal Herrera CEU, ya han decidido suspender la jornada lectiva.

De momento, la Universitat Politècnica es la primera en suspender las clases. Ha publicado un comunicado en su web en el que anuncia que “atendiendo a las previsiones meteorológicas previstas para mañana lunes, la Universitat Politècnica de València ha decidido suspender las clases académicas en sus tres campus (Vera-València, Alcoi y Gandia), estableciendo la modalidad de teletrabajo para los servicios universitarios. Los centros de trabajo estarán cerrados. En el caso de actividades académicas distintas de las clases que puedan desarrollarse en formato online, se recomienda realizarlas de esta manera”.

Las horas previstas de activación del nivel rojo son las 20 horas de hoy domingo en el caso del litoral norte de Castellón y las cuatro de la madrugada del lunes en el litoral de Valencia. Tras estos avisos, la Generalitat, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha activado el plan de emergencia por lluvias.

Previsiblemente, durante la tarde de este domingo se vivirá una cascada de anuncios de suspensiones. Ya han sido varios los municipios que han anunciado que se suspenden las clases, con la voluntad de evitar desplazamientos en unas primeras horas de la mañana donde puede haber grandes acumulados.

Los Cecopal en marcha

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja y ha suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de Pedanías Sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad. Por su parte, en Torrent, Picassent y Albal también se han suspendido clases, así como otros municipios de la comarca de l'Horta, como Alfara del Patriarca.

Durante este mañana, se ha activado el Cecopal (centro de coordinación operativa municipal) de numerosas ciudades. En l’Horta Sud, la Mancomunitat está coordinando con los jefes de Policía Local los Cecopal de todos los ayuntamientos.

En la Ribera, también castigada por la dana de hace un año, están en guardia. Los ayuntamientos de Carlet o Alginet están celebrando reunión de su centro de coordinación en la mañana de este domingo.