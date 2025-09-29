Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Albinyana ejerce de "president independentista" con Torra

Albinyana en una foto de archivo.

Albinyana en una foto de archivo. / Fernando Bustamante

Redacción Levante-EMV

València

¿Qué hacen un expresident de la Generalitat de Cataluña propuesto por Junts, uno de la Generalitat Valenciana propuesto por el PSPV en tiempos anteriores a la autonomía y otro del Govern balear nombrado por el PP? Podría sonar al típico inicio de chiste, pero es la convocatoria del acto de Assemblea Nacional Catalana para el próximo 3 de octubre bajo el título: 'Països Catalans: El compromís independentista de tres presidents'.

Cartel de la convocatoria “Països Catalans: El compromís independentista de tres presidents”

Cartel de la convocatoria “Països Catalans: El compromís independentista de tres presidents” / Levante-EMV

Uno de esos tres presidents será el valenciano Josep Lluís Albinyana, president del Consell preautonòmic entre julio de 1977 y febrero de 1979 (después se alejó del socialismo oficial), quien compartirá charla con el catalán Quim Torra y el expresident balear Cristòfol Soler, al frente del gobierno insular entre julio de 1995 y junio de 1996 nombrado por el PP, partido del que se dio de baja por el tema identitario y acabar vinculado a la Assemblea Sobiranista de Mallorca. El evento se celebrará este viernes en el Auditori de la Fundació Conservatori Liceu y tendrá como moderador al presidente de la ANC, el músico Lluís Llach.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents