Efectos de la alerta roja: retrasos en Cercanías, trenes AVE y vehículos atrapados
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia
La A-3 y la A-7/AP-7 circulan con fluidez
La alerta roja por lluvias en Valencia ha dejado diferentes retrasos en los retrenes de cercanías, en autobuses y en dos Aves. La situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.
Cercanías
A primera hora, el servicio de Cercanías en el Núcleo de Valencia se ha iniciado a su hora en las líneas C1 València-Gandia, C2 València-Moixent y C3 València hasta Aldaia. En cuanto a la línea C6 Valencia- Castelló, el servicio se ha iniciado a las 07:00 h. tras el reconocimiento de la infraestructura debido a las lluvias caídas durante la noche.
Alta velocidad
En cuanto a los servicios AVE y de larga distancia, se han visto afectados dos trenes. El AVE con origen Castellón y destino Madrid de las 06:02h ha salido con 62 minutos de retrasos, mientras que el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 06:30 horas ha salido con 33 minutos de retrasos.
Carreteras
La Dirección General de Tráfico no indica ninguna retención en las carreteras valencianas. La Pista de Silla y la V-30 circulan con fluidez tras cumplir con las remomedaciones del teletrabajo debido a la borrasca extratropical que afecta a la Comunitat Valenciana, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales que ha hecho ya sus primeros estragos con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia. También la A-3 y la A-7/AP-7.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia.
Por su parte, los bomberos del Baix Maestrat de Castellón también han tenido que rescatar a una persona del interior de un coche atascado por el agua en Sant Jordi. La Policía Local de València no ha registrado apenas incidencias, sólo el desbordamiento de una acequia a la altura de la V-30 en la zona de la Torre.
