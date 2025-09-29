Alerta roja y trabajo: qué permisos tengo y cómo pedirlos

Ante las lluvias torrenciales el aviso de protección civil es claro: evite desplazamientos. ¿Eso implica no ir a trabajar? ¿En qué casos? Si la empresa no da indicaciones ¿cómo debo actuar? ¿Si no acudo a mi puesto de trabajo me puedes amonestar? ¿Debo recuperar las horas? ¿Hay permisos por alerta roja? Si puedo teletrabajar ¿debo hacerlo? Las preguntas en el ámbito laboral se acumulan tanto para el empresario como para el trabajador y desde Molina Consultores Jurídicos Laborales dan respuesta para Levante-EMV.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que existe un permiso retribuido de hasta cuatro días si se dan las siguientes circunstancias:

- Que sea imposible llegar al centro o transitar por las vías necesarias por recomendaciones, limitaciones o prohibiciones dictadas por la autoridad competente (AEMET/Protección Civil/DGT/Generalitat/ayuntamiento).

- Que exista una situación de riesgo grave e inminente derivada de la catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.

Es más, si tras esos 4 días la situación persiste, el permiso puede prolongarse hasta que desaparezcan las circunstancias. "En ese escenario, la empresa puede, alternativamente, tramitar un ERTE de suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor", explica el experto en derecho laboral, Ruben Molina.

Durante el permiso retribuido, los trabajadores percibirán el salario que correspondería al día de trabajo (salario base y complementos salariales ordinarios aplicables ese día).

¿Cuándo se aplica el permiso de 4 días?

El permiso de 4 días se aplica cuando existan:

- Alertas oficiales de nivel relevante (naranja/roja) y, sobre todo, restricciones o prohibiciones de circulación, cortes de vía o recomendaciones oficiales que hagan inseguro o imposible desplazarse;

- Riesgos graves e inminentes en el trayecto o en el centro (inundaciones, desbordamientos, episodios súbitos, etc.).

¿Y si mi trabajo puede hacerse a distancia?

Si la naturaleza del puesto es compatible con el trabajo a distancia y el estado de las redes de comunicación lo permite, la empresa podrá establecer trabajo a distancia, cumpliendo la Ley 10/2021 y facilitando medios, equipos y herramientas. En ese caso, no procede la ausencia retribuida por imposibilidad de acudir físicamente, pues la prestación se realizará en remoto. "Las empresas desde la pandemia del Covid ya están preparadas para el teletrabajo y tienen equipos a disposición de los trabajadores, por lo que esa es una de las opciones más viables para las empresas y para los trabajadores", apunt Molina.

¿Qué tengo que hacer para solicitar el permiso o el teletrabajo?

Si la empresa no ha dado instrucciones y el trabajador quiere hacer uso de su derecho al permiso de 4 días por alerta roja (o pueda teletrabajar, o deba teletrabajar pero no pueda hacerlo) debe comunicar la situación lo antes posible por los canales habituales (teléfono, app/portal, email de RR. HH. o a su responsable), aportando una justificación sencilla:

- Pantallazo de la alerta AEMET y del mapa de avisos.

- Enlace o captura de DGT/112/Policía Local/ayuntamiento sobre cortes, restricciones o recomendaciones.

- Si pudiera, fotografías o vídeos propios del corte de vía, anegamiento o riesgo evidente.

- Y si procede, informe del Consorcio Provincial de Bomberos o Protección Civil.

Si el puesto de trabajo permite teletrabajo y si se cuenta con medios y conectividad hay que indicarlo; y si no se puede teletrabajar por cortes de luz o de internet, también hay que comunicarlo expresamente.

¿Cómo pido el permiso? Este es un modelo sencillo Modelo breve de comunicación: "Debido a la alerta roja AEMET y al corte de la CV-XXX acreditado en DGT/112 [adjunto], no puedo transitar con seguridad para acudir al centro. Solicito permiso retribuido por riesgo climático (ET art. 37.3.g). Mi puesto [sí/no] es compatible con teletrabajo y [sí/no] dispongo de conectividad. Quedo a disposición".

Desde Molina Consultores Jurídicos Laborales explican que tanto los empresarios como sus trabajadores tienen dudas ante una alerta roja como la de hoy. "Hay muchas llamadas al respecto. Nosotros trabajamos en l'Horta Sud y la gran mayoría de empresas que nos ha consultado ha optado por el teletrabajo. Y quien no puede teletrabajar pues ha sido prudente y muchas empresas han otorgado el permiso retribuido. Las empresas en esta comarca son muy conscientes de la situación y en esta alerta roja ya saben de lo que están hablando por lo que no ha habido ningún tipo de conflictividad señalable entre empresas y trabajadores", apunta Rubén Molina.

Entre las preguntas más frecuentes que llegan al despacho, Molina destaca: