Alerta roja
Más de 1.000 sanitarios no van a trabajar y Sanidad envía 6 millones de mensajes por la alerta roja
Se está atendiendo con normalidad en todos los centros y hospitales, excepto en 17 que han registrado incidentes; la mayoría, consultorios auxiliares
Si no se pueden desplazar, los pacientes no perderán a cita en los centros de salud y hospitales. Es la decisión adoptada ayer por la Conselleria de Sanidad, que se ha transmitido a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana con más de seis millones de mensajes, bien vía mensaje de texto al teléfono (4,2 millones), bien a través de notificaciones en la aplicación GVASalud (2 millones). En ellos, se ha explicado que "ante el riesgo, se evite el desplazamiento" ante el aviso rojo por intensas lluvias, algunas de ellas torrenciales, que tiene en alerta a la autonomía desde la tarde del domingo.
El sistema se utilizó en los días posteriores a la dana del 29 de octubre para enviar información útil sobre la asistencia sanitaria y, también, para transmitir las recomendaciones de salud pública en la zona cero de la dana y para los voluntarios que acudieron a las labores de limpieza y ayuda. El envío doble, usado en esta ocasión, se ha realizado "para que toda la ciudadanía estuviera informada", como ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, celebrada ante la emergencia.
Se espera que la reprogramación de citas sea abundante porque la ciudadanía está siguiendo las recomendaciones: el EsAlert de ayer domingo ha contribuido a ello. Sin embargo, el titular de Sanidad no ha dado cifras concretas sobre las citas pospuestas; lo hará al final de la jornada "cuando tengamos el dato exacto o aproximado".
Un millar de sanitarios ausentes
En cuanto al personal, Gómez ha explicado que, en la tarde de ayer, se recordó al personal sanitario que tuviera en cuenta las recomendaciones de protección civil a la hora de acudir a su puesto de trabajo. Según el balance de Conselleria, un total de 1.130 profesionales no han asistido a su puesto de trabajo; es la suma de los ausentes en todas las categorías, desde los facultativos hasta los celadores y personal administrativo. La mayoría de ellos, el 80 %, son de centros de la provincia de Valencia, tanto de Atención Primaria como en hospitales. Solo 200, una quinta parte, trabajan en el departamento de salud de La Fe, que asiste también a los municipios de la zona cero de la dana del sur de València ciudad. Otros 300 pertenecen a la provincia de Castellón, la mayoría trabajadores del departamento de Vinaròs, otro de los "puntos negros" de la alerta roja.
17 centros de salud, sin servicio
A primera hora de este lunes, la Conselleria de Sanidad ha informado de la apertura habitual de todos los centros sanitarios, a excepción de los que pudieran registrar alguna incidencia. Por el momento, son 17 centros de salud los que han registrado problemas menores: goteras o ausencia del facultativo, que no ha podido acudir a su puesto de trabajo. Se trata en su mayoría de centros auxiliares que depende de los ayuntamientos. Por lo general, son estancias pequeñas y en plantas bajas.
Asimismo, Sanidad garantiza la prestación farmacéutica a la ciudadanía, la asistencia a los pacientes oncológicos y crónicos, como la diálisis, y está en "contacto permanente" - de forma directa o a través de empresas externas- con enfermos de oxigenoterapia y otras dolencias similares.
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos
- Giro en el tiempo: la Aemet activa avisos naranja por lluvias desde mañana
- Emergencias lanza un mensaje EsAlert a los móviles frente a la alerta roja más de 12 horas antes
- Preocupación en Jérica: el toro huido tras romper el vallado aún no ha sido capturado