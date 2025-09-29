Alerta roja
La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
Las previsiones indican que la mayor intensidad del temporal, provocado por el ex huracán Gabrielle, se producirá desde el mediodía y durante la tarde de este lunes
En alerta roja por intensas lluvias en Valencia. Así afronta este lunes la Comunitat Valenciana, que tiene activos varios avisos por fuertes precipitaciones: un doble activo rojo y amarillo en el litoral de Valencia por lluvias y tormentas, con la posibilidad de registrar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas; y de nivel naranja en las provincias de Alicante y Castellón. Esta última ha vivido una madrugada de lluvia intensa con un reventón húmedo en Borriana.
El principal problema es que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluyen que, en algunos puntos, los chubascos pueden ir acompañados de tormentas "localmente muy fuertes" y "torrenciales" que pueden ser persistentes. Como explicaba Aemet en sus redes sociales, el paso de una "vaguada, junto con la presencia de abundante humedad" dará lugar a la formación de tormentas con mucha precipitación. Y, por eso, existe el riesgo de que se "produzcan inundaciones repentinas".
Dónde ha llovido más
La madrugada del domingo al lunes ya ha dejado precipitaciones abundantes en algunos municipios de la Comunitat Valenciana. De hecho, a primera hora de esta mañana, ya hay puntos donde se superan los 150 litros por metro cuadrado acumulados desde la medianoche de hoy. Así se refleja tanto en las estaciones de la Aemet, como de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Esta última, mucho más extensa, ya registra acumulados superiores a los 50 l/m2 en 36 de sus estaciones. El récord a las ocho de la mañana se registra en Suera, en la sierra de Espadán, donde ya han caído 151,4 litros por metro cuadrado.
El balance de la Aemet deja los siguientes cinco puntos con más lluvia en las últimas 24 horas:
- València, la estación del aeropuerto: 62,4 l/m2
- Almassora-Castellón: 56,2 l/m2
- Torreblanca: 32,2 l/m2
- Segorbe: 19,4 l/m2
- Llíria: 17,8 l/m2
Dónde se superan los 50 l/m2
Hasta las ocho de la mañana, las estaciones de Avamet recoge más de medio centenar de litros por metro cuadrado en los siguientes puntos. Muchos de ellos en la provincia de Castellón, lo que refleja la intensidad de las tormentas en esta provincia durante la noche. Allí, el aviso rojo se activó el domingo a las 20 horas.
A lo largo de la jornada del lunes, el frente de tormentas se desplazará hacia el sur, por lo que se espera que -conforme avance el día- los grandes acumulados correspondan a municipios de la provincia de Valencia. Sin embargo, ya a estas horas, se superan los 50 l/m2 en algunos de los municipios de la zona cero de la dana del 29-O, como Aldaia -donde se ha desbordado el barranco de la Saleta- y Pedralba, que ya sufrieron las inundaciones del pasado mes de octubre. Según los datos de Avamet, en Aldaia han caído57 l/m2 en solo 35 minutos, una muestra del carácter torrencial de este episodio de tormentas. A última hora del domingo, muchos de ellos se blindaron frente al temporal.
Por el momento, estos puntos son los siguientes:
- Suera (sierra de Espadán): 151,4 l/m2
- Aín: 134,4 l/m2
- Tales: 116,2 l/m2
- Cabanes: 105,8 l/m2
- Chóvar: 105,2 l/m2
- La Vall d'Uixó: 102,6 l/m2
- La Vall d'Alba: 97 l/m2
- Artana: 95,4 l/m2
- Onda (Artesa): 87 l/m2
- Onda: 83,6 l/m2
- Onda (Colegio Virgen del Carmen): 79,2 l/m2
- Villamalur: 78,2 l/m2
- Onda (El Salvador): 75,6 l/m2
- Torreblanca: 75,2 l/m2
- Manises (La Presa): 73,8 l/m2
- Càlig: 73,6 l/m2
- La Vall d'Alba (sur): 69,4 l/m2
- Ayódar: 69,4 l/m2
- La Torre de les Maçanes: 69,4 l/m2
- Onda (Ràtils): 67,6 l/m2
- Aldaia (barri del Crist): 67,6 l/m2
- Benicarló: 67 l/m2
- Fuentes de Ayódar: 66 l/m2
- Fanzara: 65,8 l/m2
- Cabanes (mas del Corretger): 64 l/m2
- Xilxes: 62,6 l/m2
- Benlloc: 60,6 l/m2
- Pedralba: 56 l/m2
- Almassora: 55,4 l/m2
- Vilafamés (centre): 55,4 l/m2
- Cabanes (la Ribera): 54,6 l/m2
- Aldaia: 53,8 l/m2
- Onda (sitjar bajo): 53,4 l/m2
- Castelló: 53,2 l/m2
- Benicarló (caixa Benicarló): 52,6 l/m2
- Vila-Real: 52,6 l/m2
Vehículos atrapados por la lluvia
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia.
Por su parte, los bomberos del Baix Maestrat de Castellón también han tenido que rescatar a una persona del interior de un coche atascado por el agua en Sant Jordi.
Marta Rojo
Paiporta despierta mirando al Poyo con tensión
En Paiporta, las calles están casi totalmente vacías pero, desde sus casas, los vecinos saben que el barranco del Poyo vuelve a llevar agua. No es mucha, pero es un recuerdo del fatídico 29 de octubre de 2024. Ha vuelto a llover con fuerza en la zona cero de la dana y en esta localidad, una de las más castigadas por el agua en la barrancada del pasado octubre, la noche ha transcurrido en una calma tensa, con la mirada y el pensamiento puestos en el barranco.
"Brutal tormenta" en Aldaia: 57 l/m² en 35 minutos
Brutal la tormenta que afecta al oeste del área metropolitana de Valencia. Imagen del radar a las 0:35 h (Windy), según Avamet.
Mónica Arribas
"Frente aislado" de lluvias en Sagunt
En Sagunt ha habido una lluvia intensa entre la 1.30 y las 2 de la madrugada que, según fuentes municipales, 'ha adelantado el episodio, pero era un frente aislado'. Puntualmente se ha cerrado al tráfico algún lugar conflictivo pero a estas horas ya se ha recuperado normalidad e incluso el badén inundable del acceso sur al Port de Sagunt está abierto
Atrapada en su coche en Sant Jordi
Los bomberos han tenido que intervenir esta madrugada en el rescate de una persona que se había quedado atrapada en su coche en Sant Jordi.
