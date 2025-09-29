El nuevo cauce del Túria empieza a llenarse con las lluvias caídas en cabecera durante la noche

El agua vuelve a discurrir por el nuevo cauce del Túria aunque con un caudal que va aumentando de forma progresiva. Las lluvias caídas en cabecera durante la noche dejan una escorrentía menor respecto a otros episodios, pero que irá subiendo conforme avance el episodio de precipitaciones previsto para hoy. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se lleva un seguimiento de ríos y embalses desde que se activara la alerta la tarde del domingo, con la sala de guardia del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) operativa toda la noche.

En algunos de los municipios de la parte baja del río se han producido precipitaciones significativas a lo largo de la madrugada, lo que explica el agua en el nuevo cauce. En Pedralba, han caído 56 litros por metro cuadrado desde la medianoche y, en la presa de Manises, 73,8 l/m2.

La CHJ informa en sus redes sociales que, por el momento, no se han producido aumentos significativos de caudal y que la situación de los embalses "es estable". Pese a ello, piden mucha "precaución" y seguir las indicaciones de las autoridades.

Pequeños desbordamientos

Pese a los problemas puntuales en los barrancos del Poyo y la Saleta, con pequeños desbordamientos en algunos tramos, las presas de la demarcación cumplen con el resguardo estacional. No se prevé, en principio, excesivos problemas. Las principales precipitaciones se han dado por el momento en Castellón y Alicante, aunque lo peor se espera a medida que avance el día. Especialmente a partir de la tarde, como apuntaba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y recuerdan desde la CHJ sobre todo en la zona dana.

Imagen del cauce nuevo del río Túria este lunes desde uno de sus puentes. / Fernando Bustamante

Lo complicado, a partir del mediodía

La intensidad del temporal irá in crescendo durante toda la jornada y se espera, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que su virulencia se eleve a partir el mediodía del lunes y durante toda la tarde. El foco de la borrasca se encuentra, ahora, en el sur de Cataluña y, a partir de la tarde, se desplazará hacia la Comunitat Valenciana. Uno de los focos está puesto sobre la ciudad de València porque los modelos meteorológicos de Arome prevén hasta 500 l/m2 en algunos barrios del este del 'cap i casal'. Una de las características del episodio es la "persistencia" de las lluvias porque la borrasca se está quedando estancada sobre varios puntos, como en la Safor, lo que podría replicarse esta tarde en València.

Precipitación acumulada hasta el martes según Arome. / ED

El Túria el 29-O

Cabe recordar que el 29-O el cauce nuevo del Túria se quedó a la mitad de su capacidad. El mayor pico fue de 2.030 m3/s registrado por el caudalímetro de Quart de Poblet a las 4:35 h de la madrugada, lejos del máximo de 4.300 m3/s que soporta el trazado del Plan Sur. Sin embargo, un informe de la Confederación Hidrográfica de Júcar, bajo el nombre de "Episodio de lluvias y avenidas del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2024", detalla los hidrogramas del río Turia en el episodio de la dana y donde se observan los dos picos de caudal que hubo, próximos a los 2.000 m³/s., muy por debajo de la capacidad máxima del caudal del nuevo cauce del Turia, que en el último estudio hidráulico realizado por la Universitat Politècnica de València al respecto apunta a una capacidad actual de unos 4.300 m³/s, aunque el proyecto del Plan Sur la estimaba en unos 5.000 m³/s.