Camarero: "El servicio de teleasistencia no está para avisar de la alerta roja"
La vicepresidenta del Consell Susana Camarero explica que para avisar de las emergencias está el EsAlert porque el servicio de Teleasistencia es "para otras cosas" que están reguladas en el pliego de condiciones
"El servicio de teleasistencia es asistencial, no es un servicio de emergencias. Puede recodar que te tomes la pastilla o activar la emergencia por una caída, pero no es un medio mediante el que avisar a los usuarios de una alerta meteorológica. Para eso está el EsAlert. Por eso, ni hubo aviso el 29 de octubre de 2024 ni lo ha habido ahora. Ya está bien de manipular". Así ha contestado la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, a preguntas de los medios de comunicación sobre si el servicio de teleasistencia había avisado, en esta ocasión, de la alerta roja por lluvias intensas.
Es más, Camarero ha asegurado que el servicio se rige "por el pliego de condiciones que diseñó el Botànic, con Mónica Oltra al frente" y que un aviso del Consell mediante este servicio supondría "un incumplimiento del contrato por parte de la empresa, que tiene sus labores muy delimitadas en los pliegos del contrato".
Desde la propia información que pública la conselleria se especifica que la teleasistencia "es un servicio totalmente gratuito que permite a las personas, con solo accionar un dispositivo 'manos libres' en forma de colgante o pulsera, entrar en contacto directo con un centro de atención permanente durante las 24 horas del día y todos los días del año". El 29 de octubre de 2024 a la sala del 112 llegaron unas 20.000 llamadas, de las que más de 8.000 quedaron sin responder. De estas llamadas sin respuesta, 227 fueron rebotadas por el servicio de teleasistencia de la Generalitat. Finalmente, 37 usuarios del servicio de teleasistencia fallecieron en la tragedia.
Sin incidencias en residencias y centros de día
Respecto a las residencias y centros de mayores o de personas con discapacidad que dependen de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Camarero ha asegurado que se realizó una comunicación a todos los centros el domingo y que no ha habido que lamentar incidentes durante la jornada de hoy. "Los centros de día y ocupacionales han cerrado en función de las directrices dadas por sus ayuntamientos", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos
- Giro en el tiempo: la Aemet activa avisos naranja por lluvias desde mañana
- Emergencias lanza un mensaje EsAlert a los móviles frente a la alerta roja más de 12 horas antes
- Preocupación en Jérica: el toro huido tras romper el vallado aún no ha sido capturado