Camarero: "El servicio de teleasistencia no está para avisar de la alerta roja"

"El servicio de teleasistencia es asistencial, no es un servicio de emergencias. Puede recodar que te tomes la pastilla o activar la emergencia por una caída, pero no es un medio mediante el que avisar a los usuarios de una alerta meteorológica. Para eso está el EsAlert. Por eso, ni hubo aviso el 29 de octubre de 2024 ni lo ha habido ahora. Ya está bien de manipular". Así ha contestado la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, a preguntas de los medios de comunicación sobre si el servicio de teleasistencia había avisado, en esta ocasión, de la alerta roja por lluvias intensas.

Es más, Camarero ha asegurado que el servicio se rige "por el pliego de condiciones que diseñó el Botànic, con Mónica Oltra al frente" y que un aviso del Consell mediante este servicio supondría "un incumplimiento del contrato por parte de la empresa, que tiene sus labores muy delimitadas en los pliegos del contrato".

Desde la propia información que pública la conselleria se especifica que la teleasistencia "es un servicio totalmente gratuito que permite a las personas, con solo accionar un dispositivo 'manos libres' en forma de colgante o pulsera, entrar en contacto directo con un centro de atención permanente durante las 24 horas del día y todos los días del año". El 29 de octubre de 2024 a la sala del 112 llegaron unas 20.000 llamadas, de las que más de 8.000 quedaron sin responder. De estas llamadas sin respuesta, 227 fueron rebotadas por el servicio de teleasistencia de la Generalitat. Finalmente, 37 usuarios del servicio de teleasistencia fallecieron en la tragedia.

Sin incidencias en residencias y centros de día

Respecto a las residencias y centros de mayores o de personas con discapacidad que dependen de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Camarero ha asegurado que se realizó una comunicación a todos los centros el domingo y que no ha habido que lamentar incidentes durante la jornada de hoy. "Los centros de día y ocupacionales han cerrado en función de las directrices dadas por sus ayuntamientos", ha concluido.