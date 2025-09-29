Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todas las carreteras cortadas hoy en Valencia y Castellón por las lluvias

Varias vías permanecen cerradas al tráfico por las intensas precipitaciones caídas anoche y esta mañana

Carreteras cortadas hoy en Valencia y Castellón por las lluvias. Imagen de archivo de una vía cerrada en Alzira.

Carreteras cortadas hoy en Valencia y Castellón por las lluvias. Imagen de archivo de una vía cerrada en Alzira. / Natxo Francés/Epa

Marga Vázquez

València

Las intensas lluvias que comenzaron ayer y que se esperan a lo largo del día de hoy y mañana en la provincia de Valencia están descargando con mucha fuerza en Castellón y en la comarca de la Safor, donde uno de los núcleos convectivos se mantiene estático sobre la zona del litoral. Esto ha llevado a que se recojan cantidades ingentes de lluvia en muy poco tiempo, como los 103 l/m2 que se han medido en un colegio de Real de Gandia.

Asimismo, las precipitaciones también están ocasionando problemas de circulación en algunas carreteras debido a las inundaciones súbitas que sufren. Ha sido el caso de algunas de las vías más próximas a la playa en la zona de Gandia y a algunos caminos rurales. No obstante, el hecho de que gran parte de la ciudadanía se haya quedado en casa con motivo de alerta roja por lluvias está facilitando mucho el trabajo en las carreteras de la provincia de Valencia.

Carreteras cortadas en Valencia y Castellón

A las 12.00 del mediodía había tres carreteras cortadas en la Comunitat Valenciana debido a inundaciones. Así lo confirma la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, que especificaba que una de ellas se localiza en la provincia de Castellón y las otras dos, en la de Valencia.

Pero la comunidad no está siendo el único punto afectado y con carreteras cortadas por el temporal de lluvias. Tarragona ha visto como en las últimas horas ha tenido que cerrar a la circulación al menos cinco vías debido a las intensísimas tormentas registradas en las últimas horas, entre ellas una carretera nacional.

En Valencia y Castellón, mientras tanto, se mantienen tres carreteras cortadas hoy. Son, según el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, las siguientes:

  • CV-1486 en Cabanes
  • CV-673 en Bellreguard, donde se han habilitado desvíos
  • CV-683 en Oliva, donde también se han puesto en marcha desvíos para la favorecer la circulación en la zona

