Centros de salud abiertos, pero con opción de reprogramar citas

Los centros de salud de la Comunitat Valenciana permanecerán abiertos este lunes 29 de septiembre a pesar de la alerta roja. La Conselleria de Sanidad confirma que su funcionamiento será el habitual salvo por las dificultades que puedan tener algunos de los profesionales que se tengan que desplazar hasta las instalaciones por si hay "riesgo", una circunstancia ante la que también han dado la opción de reprogramar citas a los usuarios que la tengan prevista.

"Si el tiempo es adverso no se desplace a su cita o intervención. Su seguridad es lo primero. Se reprogramará". Es el aviso enviado vía SMS por la Conselleria de Sanidad a los usuarios del sistema público de salud valenciano el domingo cuando Aemet decretaba la alerta roja para el litoral mediterráneo de Castellón y Valencia.

Esta advertencia enviada a través de la mensajería móvil no supone la suspensión de las citas que estaban programadas, sino que abre la posibilidad para quien no pueda acudir hasta su centro de salud por las dificultades del trayecto que pueda cambiar la fecha, pero, no obstante, quien pueda acudir será atendido con normalidad, explican fuentes de la conselleria. Esta posibilidad de reprogramación se ha habilitado tanto para las citas en centros de salud pendientes como en los centros de especialidades como en intervenciones quirúrgicas.

Esta forma de proceder es diferente a la del último temporal que azotó a la Comunitat Valenciana en marzo. Entonces, la Conselleria de Sanidad decidió suspender las citas médicas programadas durante dos días, a excepción de las oncológicas, diálisis y cirugías con ingreso, siempre que sea posible el desplazamiento. Sí se mantuvo la atención 24 horas en puntos de atención continuada y en las urgencias hospitalarias.

Mensaje a los trabajadores

Todos estos servicios van a continuar funcionando con normalidad y quien pueda llegar hasta sus respectivas instalaciones de referencia será atendido. El único problema que admiten fuentes de la Conselleria de Sanidad es la dificultad que puedan tener algunos profesionales en el desplazamiento hasta sus puestos de trabajo dadas algunas complicaciones en las vías.

De hecho, en los departamentos de salud afectados, se ha enviado mensaje a los trabajadores del servicio de salud en el que se recuerda que son "personal esencial" lo que significa que han de ir a trabajar "siempre y cuando no pongamos nuestra seguridad y vida en riesgo". "Quién decida no ir a trabajar está en su derecho y perfectamente justificado, puede perfectamente no ir y puede no hacerlo", indica el texto enviado. En este sentido, se recuerda que no se han suspendido las consultas ni los quirófanos y que, por tanto, con el personal que pueda ir se harán los pacientes que acudan y lo que no se haga se reprogramará.