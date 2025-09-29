Coordinación, prevención y Esalert: Emergencias deja en evidencia la gestión de la dana de 2024

Segundos antes de las 15.30 horas de este domingo, un estridente pitido de móvil sobresaltó en la sobremesa y en la siesta a cientos de miles de valencianos (de las comarcas del litoral norte de Castellón y toda la costa de Valencia). También recordaba la angustia de los días de la dramática dana del 29 de octubre de 2024, de la que se cumplen once meses. De nuevo un Esalert por riesgo de lluvias torrenciales.

Esta vez sí, el SMS fue el clímax de un domingo de anticipación, prevención y coordinación de todas las administraciones valencianas que, en el caso en concreto de Emergencias de la Generalitat, deja además en evidencia los fallos y retrasos de la gestión de la fatídica riada que dejó 229 muertos, y que ahora mismo investiga la jueza de Catarroja Nuria Ruiz.

La anticipación (11.42 h)

Las autoridades han contado con una ventaja, más allá de la experiencia de la dana. El aviso rojo de Aemet llegaba antes del mediodía del domingo, con varias horas de anticipación respecto al inicio del episodio en el litoral norte de Castellón (20 horas del domingo) y con 16 horas de margen en lo tocante al litoral de Valencia (4 de la madrugada). Decenas de municipios han celebrado sus gabinetes de crisis (Cecopal) en la mañana del domingo, donde han acordado cerrar instalaciones, suspender clases de manera masiva (también las universidades) o decretar teletrabajo. También se han suspendido todas las agendas institucionales para hoy. Mazón, por ejemplo, tenía un acto a primera hora en Alicante, un pleno extraordinario para aprobar el plan de financiación para las universidades, y un acto posterior con los rectores para firmar ese plan. Todo ha quedado suspendido. El president seguirá el episodio desde el Palau.

Mucho de todo esto no ocurrió en la víspera del 29-O. Mazón y sus consellers mantuvieron su agenda. La instrucción de la dana ha permitido conocer en parte las comunicaciones internas. Cundió cierta preocupación en la noche de 28 de octubre, con todos los diarios escupiendo titulares por los primeros coletazos del temporal, su impacto en el territorio y la suspensión preventiva de clases por algunos alcaldes. (La jueza, de hecho, ha incorporado al sumario la portada de este diario que daba cuenta de la gravedad de las previsiones.) A las 21.41 del día 28, el secretario autonómico de Emergencias pregunta a la funcionaria de mayor rango en el 112 precisamente por esos titulares de suspensión de clases. “La cancelación entendemos que es con carácter preventivo a la vista de los avisos de riesgos emitidos y la información de que mañana puede ser el día más desfavorable. Algún ayuntamiento había consultado a la sala qué hacer”, respondía la funcionaria.

Reunión de coordinación de este domingo en l'Eliana. / Levante-EMV

La coordinación (16 horas)

Además de por la anticipación, este domingo ha estado marcado por la coordinación. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderramana, y la secretaria autonómica, Irene Rodríguez, se han reunido con la delegada del Gobierno, los cuerpos de bomberos, la CHJ, Aemet, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la UME, entre otras agencias. El objetivo ha sido identificar puntos sensibles, anticipar medidas y movilizar a los responsables de vigilar cauces y barrancos. Se ha reforzado el 112. Metrovalencia se ha activado. También se han lanzado directrices claras, como la recomendación de suspensión de clases o el teletrabajo con carácter general.

Este es uno de los aspectos que no se produjo en la gran riada de hace once meses aunque sí se habían activado planes en los días previos y se había pedido a los municipios poner en marcha los planes antirriadas. Varios municipios, de hecho, sí suspendieron las clases por su cuenta, así como la Universitat de Valencia, o la Diputación de Valencia, que esa mañana adelantó el cierre.

La cuestión es que al margen de la ausencia de reunión de coordinación en la víspera, una vez se decretó el aviso rojo de Aemet la mañana del 29-O (7.36 horas) tampoco hubo reunión de las administraciones. La Delegación del Gobierno sí suspendió la agenda y reunió a las agencias estatales, pero Emergencias (GVA) no hizo lo propio hasta el Cecopi de las 17 horas, diez horas después, ya con la situación 2 en Utiel y con la UME desplegándose, mientras la mayoría de responsables de la Generalitat mantenían sus actividades. Aquello marcó una gestión por detrás de los acontecimientos.

El Esalert (15.28 horas)

En este caso, la anticipación en el aviso masivo a la población para que tome precauciones ha sido mayúscula, sin necesidad de que hubiera una alerta hidrológica o de que se estuvieran dando acumulados importantes. El mensaje (en castellano y en inglés, no en valenciano) ha llegado a las comarcas afectadas con muchas horas de antelación respecto al episodio (doce horas en el caso del litoral de Valencia), una medida aplaudida. El conseller lo ha justificado en la necesidad de que los ciudadanos puedan planificarse su jornada.

Asistentes a la reunión de coordinación por vía telemática. / Levante-EMV

Otra gran diferencia con el Esalert del 29-O estriba en el contenido, con mensajes de autoprotección mucho más claros: “Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior”. Este es precisamente el núcleo de la investigación de la jueza de la dana que tiene imputada a la exconsellera Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso: un mensaje demasiado tardío, tras largas deliberaciones en el Cecopi, cuando ya era demasiado tarde; y erróneo en su contenido.