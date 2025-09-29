La Generalitat defiende las diferencias con el 29-O atacando a Aemet: "En esta ocasión sí ha avisado con antelación"

La vicepresidenta, portavoz del Consell y responsable de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha defendido este lunes la ausencia del president Carlos Mazón de las reuniones de coordinación y seguimiento de la alerta roja por lluvias en varios puntos de la C. Valenciana, destacando que son "técnicas" y que pese a no estar presencialmente, el jefe del Consell ha estado "atento" a la evolución del temporal. La vicepresidenta ha incidido en que esa "atención" de Mazón se ha debido a que "en esta ocasión" Aemet "sí ha avisado con antelación".

La número dos de la Generalitat así lo ha explicado en una comparecencia posterior a la reunión extraordinaria celebrada esta mañana en la sede del gobierno valenciano, presidida por Mazón y a la que han asistido todos los titulares de las diferentes conselleries así como los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón, Vicent Mompó y Marta Barrachina, respectivamente.

Camarero ha destacado que Mazón ha estado "atento" al episodio de lluvias desde que finalizó el cónclave del PP en Murcia, de donde salió hacia las 13.00 horas del domingo y del que no había noticias hasta esta misma mañana.

Según la cronología que ha trazado la vicepresidenta, Mazón "ya estaba" en la Comunitat Valenciana "seis horas antes de la alerta roja de Castellón -decretada a las 20.00 horas- y 12 horas antes de la de Valencia -a las 4.00 de la madrugada-". Es decir, en torno a las 14.00 horas. Luego ha añadido que llegó a Valencia "al final de la tarde", sin concretar las horas.

Tampoco ha querido confirmar si estuvo en el Palau de la Generalitat, una duda que todavía flota un año después del 29-O. "Estuvo atento a la emergencia y hablando con los presidentes de las diputaciones, alcaldes, consellers...estuvo atento, que es lo importante", se ha limitado a señalar.

Camarero ha destacado que Mazón "pudo estar atento" porque "teníamos información de lo que iba a suceder en las próximas horas", ha dicho señalando a Aemet. "En esta ocasión [Aemet] ha avisado con antelación y eso permite tomar medidas preventivas y actuar", lo que ha contrapuesto con lo sucedido "hace un año", cuando "comunicaba lo que ya estaba ocurriendo".

"Con prevención podemos prevenir, con observación sólo tomar medidas reactivas", ha resumido insistiendo en la teoría del apagón informativo y sin querer valorar por qué el 29-O, cuando la UME ya estaba solicitada y el Cecopi convocado, Mazón mantuvo su agenda y se fue a su larga comida de casi cuatro horas en El Ventorro, de la que salió entre las 18.30 y las 18:45 horas, según Maribel Vilaplana, la periodista que le acompañaba.

Camarero ha insistido en repetidas ocasiones en que las reuniones celebradas hasta el momento no han sido reuniones del Cecopi, organismo que se constituye al decretar el nivel dos de emergencia. De momento, la Generalitat mantienen la preemergencia, por lo que no es necesaria la convocatoria del ya famoso Centro de Coordinación Operativa Integrado.

Asimismo, ha cargado con dureza contra la izquierda, a quien ha acusado de "manipular" desde el mismo domingo. "Se llegó a decir que estábamos en alerta roja y el president en Murcia. Es falso, la alerta se activó a las 20 horas en Castellón y a las 4 de la mañana en Valencia. Es una crítica falsa", ha sostenido.

Así, ha acusado a la oposición de estar "más pendiente del juego político que de la emergencia y seguridad de los valencianos. Intentan intoxicar y manipular cuando desde ayer se están tomando las medidas oportunas porque se conoce la información", ha subrayado.