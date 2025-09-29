Génova dice que Mazón volvió a Valencia antes de la alerta roja por el temporal y denuncia un doble rasero: "¿Dónde estaba Illa?"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, defendió este lunes al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por las críticas a su ausencia en las primeras horas de las fuertes lluvias por el nuevo temporal en la 'zona cero' de la trágica dana y subrayó que volvió a Valencia varias horas antes de que entrara en vigor la alerta roja, mientras se preguntó dónde estaba el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, cuando esa comunidad se encontraba en una situación parecida.

Ezcurra denunció un doble rasero porque el presidente de la Generalitat de Cataluña "apareció anoche en un acto de cultura" y no ha habido críticas al barón del PSOE a pesar de que el territorio catalán estaba en una situación parecida al valenciano.

En el caso de la Comunidad Valenciana, "la alerta empezaba hoy a las 4 de la mañana y el acto de ayer -al que acudió Mazón- terminó a las 12 de la mañana", según expuso Ezcurra en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. En esta comparecencia ante los medios, hizo una cronología del temporal, del que se alertó ayer, ante las preguntas de los periodistas. "Había una alerta en Cataluña. ¿Alguno de ustedes sabía dónde estaba el señor Illa? Porque es que apareció de noche en un acto de cultura", añadió.

Con respecto a los reproches a Mazón por mandar la alerta con tanta antelación esta vez, que a juicio de los críticos es una prueba de que erró en la dana del 29 de octubre, Ezcurra argumentó que "los protocolos se mejoran" y ahora el de inundaciones sí contempla el uso del sistema de Es-Alert o, "por ejemplo", considera que Paiporta es una zona de riesgo, cosa que no ocurría con el sistema bajo la presidencia anterior del socialista Ximo Puig.

En este sentido, reconoció que las cosas se han hecho "aprendiendo de lo que sucedió en la ocasión anterior", cuando fallecieron 227 personas, y por eso esta vez se envió "con muchísima más antelación" e "información".

"¡Hasta el propio presidente del Gobierno ha publicado un tuit!", remarcó Ezcurra, que arremetió contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por "mofarse" de Mazón al inicio de las lluvias preguntando si ha reservado ya en El Ventorro, el restaurante en el que el presidente valenciano comió con una periodista en las primeras horas de la dana. "Es deleznable, indecente e inmoral haciendo mofa con el fallecimiento de 227 personas a las que, por cierto, aprovecho para recordar hoy en los 11 meses del aniversario de aquello", concluyó.