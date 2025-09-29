El Gobierno y Consell destacan la "coordinación" que hay "en esta ocasión" ante la alerta roja

Juntos, uno detrás del otro, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han atendido a los medios de comunicación para actualizar la situación ante la alerta roja decretada por Aemet por lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo tras la última reunión de coordinación entre las distintas administraciones en un mensaje muy diferente al que han mostrado ambas en lo relativo al 29 de octubre de 2024.

Tanto Valderrama como Bernabé han querido trasladar un "mensaje de tranquilidad" de que los distintos servicios de emergencias de ambas administraciones están activados y "pendientes" de lo que pueda suceder. "Estamos trabajando en coordinación con la Adminsitración General del Estado", ha indicado Valderrama, responsable de la Generalitat, que ha citado la presencia de la UME en el encuentro y también la evaluación conjunta con la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, entes estatales.

"Coordinación plena", ha añadido la delegada del Gobierno. "En esta ocasión la ciudadanía puede tener la certeza de que las administraciones están trabajando desde el primer día de manera coordinada con todos los agentes que pueden trabajar en una emergencia", ha asegurado Bernabé dejando una locución adverbial, "en esta ocasión", que no parece casual. Supone remarcar un intento de diferenciación respecto a lo vivido en anteriores episodios, especialmente el 29-O, el más mortífero y catastrófico de todos.

Esta reunión de coordinación, celebrada a primera hora de la mañana en la sede del 112 de l'Eliana, no es un Cecopi. Este se constituye cuando se activa el nivel 2 de preemergencia, algo que ha asegurado Valderrama que todavía no se ha hecho puesto que la alerta roja meteorológica no está suponiendo ningún daño sobre los bienes o las personas. No obstante, según ha precisado, en este encuentro sí están participando las distintas administraciones como "prevención" ante una "posible emergencia" que se pudiera dar.

Reducción del tráfico

En este sentido, a esta reunión de coordinación, que ya tuvo un primer encuentro el domingo y que no ocurrió hace once meses ante la dana que acabó provocando 229 fallecidos, han acudido los organismos dependientes de la Generalitat así como los consorcios provinciales de bomberos (que están bajo competencia de las diputaciones) y entes de la Administración General del Estado como la Unidad Militar de Emergencias, cuyo despliegue solo podría darse en un nivel 2 de emergencia.

Tras este encuentro, Valderrama ha hecho un primer balance de lo ocurrido en las primeras horas de la alerta roja y ha indicado que en la noche han habido 112 incidentes reportados pero con una importancia "escasa" en cuanto a su gravedad. Así, ha insistido en la prevención y en tomar medidas de autoprotección como evitar los desplazamientos. Estos avisos están teniendo impacto ya que en València, según ha indicado, el tráfico de entradas y salidas se ha reducido esta mañana entre un 50 y un 75 %.