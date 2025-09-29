En el curso 2024/2025 del Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante hemos tenido una nueva promoción de estudiantes que han desarrollado con brillantez su TFM. He tenido la fortuna de poder tutorizar el trabajo de Ignacio Espinós Conejo, con el título «La utilidad de la red meteorológica de Avamet en la gestión de los riesgos naturales. El caso de la riada del 29 de octubre de 2024», un ejemplo más en este máster de buenos y aplicables trabajos orientados en este caso a la prevención de inundaciones. En palabras del autor, su objetivo era «poner en valor la red de estaciones meteorológicas de Avamet, la Asociación Valenciana de Meteorología, en materia de prevención y gestión de riesgos naturales, especialmente el de inundación. El caso de estudio será el del fatídico 29 de octubre de 2024, pues se analizará cómo se vivió ese día desde un punto de vista de Avamet, cómo se comportó la red de estaciones y qué papel tuvo Avamet en la prevención de la posterior inundación».

Hace ya demasiados años un alumno holandés residente alucinaba cuando yo le mostraba la web Meteonix, montada por Sergi Segura y que es precedente de la actual Meteoxarxa. Con muchas menos estaciones ya me decía que si esa información no era utilizada para prevenir riesgos, que era un desperdicio que no lo fuera. Con más de 800 estaciones y creciendo, si se la compara con las de Aemet o la CHJ, como hace el autor, se trata de la red más densa de la Comunidad Valenciana y una de las más densas de España y su potencial en la caracterización climática y en la prevención de riesgos naturales es tremendo. Especialmente útiles fueron también las cámaras de la red, en las que se podían ver en tiempo real las inundaciones. El autor reconoce también las limitaciones de la red, especialmente por los problemas de suministro eléctrico y conectividad que tuvieron las estaciones más afectadas en la zona DANA, pero propone soluciones vinculadas a una necesaria ayuda económica institucional.

Desde Aemet, Jose Ángel Núñez es partidario de aprovechar todo ese caudal y ayudar vía convenio en todo lo posible a integrar esa información de Avamet, reto que es por supuesto recogido por Adrián Martínez, presidente de Avamet. La casualidad ha querido que la publicación de esta columna coincida con una nueva situación potencialmente peligrosa de lluvias torrenciales en la que Avamet vuelve a demostrar su utilidad. Llaman la atención las declaraciones de algunos responsables políticos valencianos que, con la misma información meteorológica de partida en los avisos de Aemet, están tomando unas decisiones mucho más contundentes, y que incluso explican que es imposible afinar más en la previsión de cuánto y dónde va a llover más en un aviso rojo, contradiciéndose con respecto a lo que dijeron e hicieron hace once meses.