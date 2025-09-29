Dónde ha llovido más hasta ahora: los municipios valencianos que acumulan más litros

Las intensas lluvias caídas en la Comunitat Valenciana desde la noche del domingo y que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar hoy la alerta roja en el norte de Castellón y el litoral de Valencia, están dejando importantes acumulados de agua.

En algunos puntos, como en la Safor, las tormentas han descargado con intensidad torrencial y han llegado a dejar más de 103 l/m2 en apenas 40 minutos, como ha ocurrido en Real de Gandia. En otros lugares, como en la Ribera, las precipitaciones han caído con más mesura pero de manera persistente y de forma moderada y fuerte, con lo que los litros no dejan de crecer.

Y lo peor es que esta situación tan adversa meteorológicamente hablando aún no ha finalizado: todavía queda toda la madrugada y la jornada de mañana martes, 30 de septiembre, en la que se mantiene la alerta naranja en toda la provincia de Valencia. Mañana pueden registrarse precipitaciones de más de 80 l/m2 en poco tiempo y alcanzar acumulados de más de 140 l/m2 en un corto intervalo, según advierte la Aemet.

Dónde ha llovido más hoy

Hasta las cinco y media de la tarde, y con una tormenta prácticamente estática sobre l'Horta y la Ribera, estas son los municipios valencianos donde más ha llovido hoy. Estos datos, faciitados por la Associacio Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), pueden ir cambiando conforme avancen las horas y continúen las lluvias.

De hecho, esta tarde el núcleo convectivo que afectaba al área metropolitana de València y a muchas zonas de la Ribera había descargado en más de 47 l/m2 en sólo veinte minutos en el tancat de l'Estel, en el parque natural de l'Albufera.

Los municipios donde más agua han recogido hasta esta tarde en esta jornada de alerta roja por lluvias extremas son, según Avamet, los siguientes: