El motivo por el que no ha llovido tanto en Valencia como se anunciaba

La alerta roja por lluvias extremas que vive todo el litoral de Valencia, así como el norte de Castellón y el sur de Tarragona, permanece activa este lunes y las probabilidades de que deje precipitaciones de carácter torrencial e inundaciones súbitas son muy altas.

Sin embargo, Valencia aún no ha recibido las cantidades estratosféricas de agua que se pronosticaban el domingo e incluso esta mañana. ¿Por qué? Hay varios motivos.

Lluvias extremas en Valencia

Lo primero de todo es que es imposible predecir con un 100 % de efectividad el desplazamiento o formación de un núcleo convectivo. Los expertos analizan las circunstancias favorables a una determinada situación, en este caso a un episodio de fuertes lluvias, debido a que están sobre la mesa todos los factores que pueden desencadenar un fenómeno de carácter extremo como el que enfrenta hoy Valencia: aire cargado de humedad desde el Mediterráneo y aire muy frío en altura que, contado a grandes rasgos, al encontrarse precipitan de manera torrencial.

Las probabilidades de que el episodio de lluvias afectase de lleno a la provincia de Valencia y que lo hiciese con grandes cantidades de agua eran extremadamente elevadas, por eso la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decidió ayer activar la alerta roja en todo el litoral. Además, las imágenes de los modelos meteorológicos predictivos así lo confirmaban, como ocurrió con el modelo Arome o el Harmonie, que anunciaba enormes cantidades de agua.

Sin embargo, el comportamiento del núcleo convectivo que está castigando con fuerza esta mañana de lunes la Comunitat Valenciana no está siendo como se esperaba. Al menos no al 100 %. Y es que las nubes están descargando con mucha intensidad en el norte de Castellón y el sur de Tarragona pero, sobre todo, mucha de ese agua que se esperaba que cayese en Valencia no lo está haciendo en tierra firme sino en el mar.

El golfo de Valencia está recogiendo mucha agua en las últimas horas, agua que podía haber caído perfectamente en las comarcas litorales en caso de que las tormentas se hubiesen adentrado en la Península Ibérica apenas unos kilómetros. En ese caso, las cantidades de agua recogida en los municipios valencianos habrían sido mucho mayores que las medidas hasta ahora.

De momento, en la Safor se han contabilizado cantidades muy importantes de lluvia que ha caído con intensidad torrencial esta mañana, llegando a los 103 litros por metro cuadrado en apenas 40 minutos. Una auténtica barbaridad. A ello ha contribuido que la tormenta se haya quedado estacionaria sobre la zona. De hecho, uno de los mayores peligros de este episodio de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana es, precisamente, que se trata de tormentas de desplazamiento lento y que, por lo tanto, pueden dejar acumulados muy importantes allí donde descarguen.

Pese a que la mayor cantidad de agua está cayendo en el mar, hay que dejar bien claro que el peligro no ha pasado ni mucho menos y que hay que permanecer atentos a la evolución del tiempo en las próximas horas. En cuestión de muy poco tiempo, los núcleos convectivos pueden modificar su comportamiento, adentrarse en tierra firme y comenzar a descargar con muchísima fuerza sobre terreno litoral.