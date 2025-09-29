Mazón 'mutea' la reunión del Consell tras el audio filtrado del Cecopi

Las secuelas por la gestión de la dana del 29-O se dejan sentir en el actual episodio de lluvias que azota a la Comunitat Valenciana, donde hay alerta roja en vigor en el norte de Castellón y el litoral de Valencia.

Además de la mayor anticipación de la Generalitat, el president Carlos Mazón parece haber tomado nota de algunas polémicas que todavía colean casi un año después de la tragedia.

Así, según ha podido saber Levante-EMV, el jefe del Consell ha querido asegurarse de que no trascendía ningún audio de la reunión extraordinaria que ha presidido en el Palau junto al resto de consellers, en la que se ha permitido la entrada de medios para grabar las habituales imágenes de recurso, que se emiten sin audio.

Según fuentes conocedoras, el president ha pedido a los miembros de su gobierno que guardaran silencio cuando los medios han accedido a la sala a grabar las escenas previas a la reunión. Asimismo, ha pedido a los cámaras que mantuvieran el audio apagado.

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, habla por teléfono móvil durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes, a 16 de abril de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El pleno de Les Corts debate las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y Compromís a los presupuestos de 2025. Además, tiene lugar el debate de totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. 16 ABRIL 2025;CORTS;VALENCIA;PSPV Rober Solsona / Europa Press 16/04/2025. CARLOS MAZÓN;Rober Solsona / Rober Solsona / Europa Press

Esto se produce después de la polémica filtración de un audio de la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre en la que se escucha a la entonces consellera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, dictando instrucciones sobre el Es Alert en torno a las 18.00 horas, más de dos horas antes de su lanzamiento.

La grabación original fue tomada por una cámara de À Punt, pero fue RTVE quien emitió el audio recientemente. El canal autonómico explicó que "se enviaron las imágenes al resto de televisiones en el momento álgido de la crisis sin sonido, porque se trataba de un mudo y lo respetó, como es norma".

Sin embargo, ese vídeo llegó en su versión completa, con sonido, a TVE que sí que lo acabó publicando. Y más allá de las revelaciones en torno a la implicación de Pradas, el seísmo también ha acabado afectando a la gestión de la televisión autonómica.