Mazón reaparece y convoca una reunión extraordinaria del Consell para seguir el temporal

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va a presidir a las 10:30 horas de este lunes una reunión extraordinaria del Gobierno valenciano, en la que los consellers darán cuenta de las incidencias por el temporal de lluvias en las áreas de su competencia. Será la reaparición pública de Mazón, a quien no se le ha visto desde que Aemet elevara a rojo, el nivel máximo, el aviso por lluvias en el litoral de Valencia y norte de Castellón.

Según han informado a EFE fuentes de la Generalitat, de manera particular el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, explicará al pleno de Consell las conclusiones de la reunión operativa técnica que se ha celebrado con motivo del temporal de lluvias fuertes que afecta a la Comunitat Valenciana en el centro de coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Asimismo, las fuentes señalan que el president ha visitado esta mañana la Conselleria de Sanidad, donde el equipo directivo le ha expuesto cómo se garantiza la asistencia a todas las áreas afectadas y el proceso de reagendar las citas que estaban programadas para esta jornada.

Según las mismas fuentes, Mazón ha mantenido asimismo varias conversaciones con los alcaldes afectados, los presidentes de las Diputaciones provinciales y con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en esta jornada en la que se ha establecido el aviso rojo (riesgo extremo) en el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

El president, a diferencia del 29-O, sí canceló este domingo su agenda prevista para hoy. Mazón ha estado durante el fin de semana en la cumbre de Feijóo con los barones del PP, y hasta el momento sólo había difundido en sus redes sociales los avisos de diferentes agencias responsables de la emergencia.