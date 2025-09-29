El presidente de la CHJ rechaza comparecer en la investigación de la dana en las Corts

Se celebre o no, algo que está actualmente en duda ante la alerta roja decretado por Aemet, lo que se sabe seguro es que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no participará en la comisión de investigación de la dana de las Corts prevista para este martes Miguel Polo no acudirá este martes a la sesión del parlamento valenciano, según han informado a EFE fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Su citación para comparecer era sin duda el plato fuerte de la jornada de este martes en la cámara autonómica después de que PP y Vox aceleraran su convocatoria el pasado miércoles en una reunión de urgencia tras su declaración como testigo ante la jueza. Polo no tiene la obligación de acudir a la comisión de la cámara autonómica ya que la CHJ es un organismo estatal que depende del Ministerio de Transición Ecológica por lo que las Corts no tiene competencia sobre él como sí la tienen el Congreso y el Senado.

La presencia o no del presidente de la CHJ era una de las incógnitas que se avecinaban sobre la convocatoria de la comisión para este martes que, no obstante, también está en el aire. El motivo es la situación meteorológica que se está viviendo en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral de la provincia de Castellón y de Valencia, con una alerta roja decretada por Aemet, y ante la que el parlamento autonómico ha de decidir cómo actúa.

Según ha trasladado Presidencia de las Corts a los síndics de los grupos parlamentarios, la posibilidad de suspender la actividad parlamentaria para este martes, cuando hay agendadas dos comisiones (la citada sobre la dana y otra sobre Sanidad) queda pendiente de las "alertas de la Aemet" y "según el nivel de alerta que determine para mañana", algo que ha molestado a algunos diputados que lamentan la falta de previsión de la cámara y dudan si ese nivel de alerta se va a mirar sobre València ciudad o sobre cada uno de los municipios de los parlamentarios.

Tres más de baja

El domingo, ante la situación decretada por la Agencia de Meteorología Estatal, el PSPV solicitó formalmente que se suspendiera toda la actividad para los dos siguientes días, lunes y martes, debido "a las fuertes lluvias" previstas, "especialmente para la zona en la que se sitúa la sede del parlamento valenciano, València". Sobre la suspensión del lunes no ha hecho ni falta oficializarse ni tomar ningún tipo de decisión ya que no había actividad. La agenda está totalmente hueca.

Sesión de la comisión de investigación de la dana en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Cuestión distinta es sobre el martes y lo que queda de semana. Para el 30 de septiembre sí que hay convocatorias, ambas a las 10:30 horas. Son dos comisiones: la de Sanidad y Consumo y la de la investigación sobre la catástrofe del 29 de octubre de 2024. En la primera hay previsto el debate de cuatro mociones, una por grupo parlamentario, sobre asuntos tan variados como los cuidados paliativos o la necesidad de proteger legalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Más polémica arrastra la comisión de la dana. Con numerosas refriegas por su demora en el calendario, este martes se prevé celebrar la primera sesión del curso y la segunda con comparecientes desde que se pusiera en marcha. Además de Polo, para esta próxima sesión habían citados seis técnicos (expertos en obras hidráulicas), aunque tres ya han excusado su asistencia. Es el caso de los ingenierios Francisco Alvarez Molinara y Luis Fernando del Rivero.

También ha indicado que no acudirá este martes el arquitecto y también presidente del Consell Valencià de Cultura (nombrado por el actual Consell), José María Lozano. De hecho, en un escrito registrado en las Corts, Lozano justificó su ausencia en la comisión porque tenía "dos compromisos", uno de ellos, en el propio parlamento para entregar la memoria del ente a la presidenta Llanos Massó. Ante ello, reclamó ser citado "con un margen de tiempo" para la próxima vez.