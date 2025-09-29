Previsión de lluvias extremas en Valencia: cuándo dejará de llover

Después de la tormenta, anuncia el dicho popular, llega la calma. La cuestión, sin embargo, está en saber cuándo es el momento en el que la tormenta pasará, algo sobre lo que el refranero evita pronunciarse, pero no la Agencia Estatal de Meteorología. Tras un día marcado por la alerta roja de la Aemet para todo el litoral mediterráneo en las provincias de Castellón y Valencia, el organismo estatal predice una mejoría climatológica para las próximas horas, aunque sin desaparecer del todo la lluvia hasta bien entrada la jornada del martes.

De hecho, la agencia meteorológica advierte que en sus predicciones las mayores acumulaciones de agua en la ciudad de València se van a dar en la madrugada del lunes 29 de septiembre al martes día 30. Lo peor, según la previsión a estas horas, se producirá entre las 0.00 y las 2.00 horas, pero habrá que estar pendiente de la evolución de la tormenta. También existe anuncio de lluvias fuertes sobre Cullera y otras áreas de la Ribera Baixa en esa misma franja horaria. En el caso de esta última área, lloverá sobre mojado tras las trombas de la tarde de este lunes.

Así, es el paso de la medianoche, con el cambio de día, el que debería terminar con la alerta roja fijada por Aemet (tiene vigencia hasta las 00:00 horas) y que esta pase a naranja, situación que, si nada cambia, se mantiene hasta las 12.00 horas del martes Así consta en su boletín de avisos meteorológicos remarcando el "riesgo importante" por lluvias.

Este aviso naranja está fijado para el litoral norte y sur de Valencia y el litoral norte y sur de Alicante, una zona esta última que se ha librado del aviso rojo del lunes. Por su parte, se situarán en aviso amarillo por tormentas el interior norte y sur de Valencia, el interior de Alicante y el litoral sur de Castellón, una zona que fue la primera en vivir los coletazos del exhuracán Gabrielle convertido a su paso por la península en borrasca.

Los avisos situados sobre el litoral de Valencia suponen un "riesgo importante" de acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en "pocas horas" e incluso llegar hasta los 140 mm en solo 12 horas. No obstante, estas cantidades se prevé que se den durante la madrugada cuando Aemet tiene fijada las mayores previsiones de precipitación para el litoral norte de la provincia, donde está el Cap i casal, unas lluvias que previsiblemente se prolongarán durante las horas de la noche y persistirían hasta la mañana del martes.

Mantener la precaución

Sin embargo, a partir de ese momento, se prevé que la situación meteorológica sufra un cambio en esta zona. En un principio, Aemet prevé que la lluvia se vaya dispersando hacia el sur con posibilidad de lluvias localmente fuertes en el litoral de Alicante. Esta desviación hacia el sur provocará que durante la tarde del martes se pueda llegar a ver el sol en València ciudad lo que permitiría también un ligero aumento de las temperaturas máximas hasta los 22 grados. En la mañana, no obstante, se espera un cielo muy nuboso.

Previsión meteorológica de Aemet para el martes a las 12 de la mañana. / Levante-EMV

Respecto al viento, Aemet informa que se prevé primero viento del este y luego del noreste moderado o fuerte y con rachas muy fuertes en el litoral; de componente este en el interior, flojo a moderado. En todo caso, pese a la previsible mejoría que se proyecta en el parte meteorológico de la agencia, Aemet mantiene los avisos naranja para una parte importante de la Comunitat Valenciana así como el amarillo, lo que significa que no hay que descuidarse y que la amenaza continúa.

En este sentido, son varios los municipios que ya han decidido continuar con la actividad lectiva suspendida y no abrir sus centros educativos este martes. Cuestión distinta ha de ser a partir de la tarde del martes cuando sí que se deberá notar un cambio destacado en la meteorología. De hecho, los avisos de la agencia estatal desaparecerán para el próximo miércoles día 1 de octubre. Para esa jornada se espera que luzca el sol en gran parte del territorio valenciano.