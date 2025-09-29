Rosa Álvarez: "El ES-Alert tan temprano buscaba anticiparse, pero también disuadir de ir a la manifestación"

Rosa Álvarez ha trabajado toda la vida en el ámbito sanitario y sabe que hay un tipo de malos médicos que no piden pruebas de ningún tipo ni recetan medicamentos. Pero también sabe que hay otro tipo de doctores que pueden llevar al desastre: los que hacen demasiados análisis, buscan demasiadas enfermedades o recetan demasiada medicación. Es el símil que utiliza la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O para referirse al uso del ES-Alert en esta alerta roja por lluvias en diversos puntos de la Comunitat Valenciana.

Cree Álvarez que enviar la alerta con 12 horas de antelación fue un exceso, generó duda entre la población, gran parte de la cual no leyó que el aviso empezaba a las 4 de la mañana y es potencialmente peligroso, como “el cuento de Pedro y el lobo”, en el que el peligro real es desoído. Pero, además, cree que el hecho de que el mensaje llegara a las 15.30 de la tarde tenía otro objetivo: desincentivar que la gente fuera a la manifestación contra la gestión del Consell en la dana convocada para esa tarde.

Unas 5.000 personas asistieron a una marcha que este domingo tuvo un formato diferente. Se formaron dos columnas que salieron de dos puntos y confluyeron en València. En la que salía de Paiporta estaba Rosa Álvarez. “Personalmente, quería estar en Paiporta por la carga emocional y también, posiblemente judicial”, ha indicado, en referencia a las seis personas mayores que murieron en la residencia de personas mayores y dependientes “porque no recibieron aviso”. Fue una marcha emotiva, y le pareció especialmente bonito cómo confluyeron ambas columnas. Pero no podía evitar pensar que podría haber ido más gente si el ES-Alert no hubiera generado dudas y miedo doce horas antes de la alerta real.

Familiares de las víctimas de la dana en la doble manifestación de este domingo. / Eduardo Ripoll

“Querían disuadir o crear incertidumbre”

“Mucha gente ni leyó lo de las 4 de la mañana”, asegura Álvarez. “Escuchas una alerta, y más después de lo que pasó, y no te das ni cuenta, piensas que es por un peligro inmediato”, reconoce. Por eso, cree que podría haber tenido más sentido que el envío del mensaje hubiera sido a última hora de la tarde o por la noche, para “irse preparando”. Pero se hizo doce horas antes.

Y el objetivo, cree, es “por una parte, anticiparse lo máximo” y, por otra “aprovechar y disuadir o crear un poco de incertidumbre” sobre la convocatoria de la manifestación contra la gestión del Consell cuando se cumplían once meses de la dana. Recuerda que, ante el apagón del 28 de abril, la Comunitat Valenciana fue una de las primeras en pedir el nivel 3 de Emergencia, cuando precisamente había otra marcha contra Mazón, que automáticamente se desconvocó. “Siempre que pueden lo intentan”, afirma.

Además, cree que la ausencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que este domingo estaba en un acto de partido en Murcia, no es casual ni un descuido. “Mazón da una imagen de ‘esto no va conmigo’ porque está siguiendo una estrategia judicial de desvincularse de todo lo que tiene que ver con las emergencias”, apunta.

“El cuento de Pedro y el lobo”

“Como el 29 de octubre no hicieron absolutamente nada, ahora lo hacen todo aunque no tenga ‘trellat’”, lamenta, y añade que en un territorio “complicado” como la Comunitat Valenciana en lo tocante al cambio climático, “alertas va a haber muchas”. Por eso, cree que es peligroso generar “el cuento de Pedro y el lobo”, porque, cuando el peligro sea inminente, mucha gente podría no percibirlo como tal.

De hecho, la anticipación extrema hizo que este domingo, en muchas localidades de la zona cero como Catarroja, “mucha gente puso los coches en alto y el supermercado que abre los domingos estaba en gran medida desabastecido”, indica.

Así se encuentra el nuevo cauce del Turia en plena alerta roja / Redacción Levante-EMV

Alerta y aviso

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O incide, además, en que una cosa es una alerta y otra un aviso. La alerta debería indicar un peligro inminente o dar instrucciones para ponerse a salvo a corto plazo, y por eso cree que, enviándola 12 horas antes, no cumple exactamente su función. Para mantener prevenida a la población, apuesta por “una herramienta de avisos que mantenga informada a la gente y que llegue a los móviles, no solo en las redes de Aemet o por la tele”.

Pero ha visto los modelos de predicción de lluvias y por eso ha pasado una noche tranquila. “No va a llover en el interior, sino en la costa”, apunta. Sabe que, aunque el sonido de la alerta traiga el recuerdo del 29 de octubre, la situación, hoy, es diferente. Y ni el ES-Alert ni una nueva alerta roja por lluvias, apunta, detienen el clamor de su asociación de víctimas -y de otras- contra el gobierno valenciano y su president: “Ahora todos tienen más ganas que nunca de ir a por él y su Consell”, concluye.