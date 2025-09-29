Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue en directo la evolución de las tormentas en Valencia, Castellón y Alicante

El radar confirma la presencia de un tren de tormentas sobre el mar que podría descargar en la costa

La tormenta descarga con fuerza sobre València

La tormenta descarga con fuerza sobre València

Ver galería

Tormenta eléctrica sobre València / Fernando Bustamente

Íñigo Roy

Íñigo Roy

La Comunitat Valenciana se ha vuelto a ver afectada por una potente vaguada atmosférica y una profunda inestabilidad atmosférica motivada por la acción del huracán Gabriel, que ha llegado a la península ibérica en forma de borrasca. Ante este panorama meteorológico, Emergencias decidió ayer decretar la alerta roja y enviar un Es Alert a toda la población situada entre el litoral norte de Castellón y la provincia de València.

Desde ayer por la tarde, las tormentas han descargado con fuerza en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. De madrugada, lo peor se ha vivido en Castellón y en puntos de la provincia de Valencia, como Aldaia, conde se han registrado más de 50 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.

A lo largo del día, los trenes de tormentas han azotado con fuerza las comarcas de la Safor, la Marina y la Ribera, con más de 200 litros recogidos en Pinet.

Sin embargo, desde la Aemet y el resto de organismos públicos coindicen en que los modelos meteorológicos prevén que la situación podría empeorar en las próximas horas en la provincia de Valencia y el área metropolitana de la capital.

Imagen de radar

La llegada de las tormentas desde el mar

Acumulado de lluvia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents