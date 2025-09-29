Sigue en directo la evolución de las tormentas en Valencia, Castellón y Alicante

La Comunitat Valenciana se ha vuelto a ver afectada por una potente vaguada atmosférica y una profunda inestabilidad atmosférica motivada por la acción del huracán Gabriel, que ha llegado a la península ibérica en forma de borrasca. Ante este panorama meteorológico, Emergencias decidió ayer decretar la alerta roja y enviar un Es Alert a toda la población situada entre el litoral norte de Castellón y la provincia de València.

Desde ayer por la tarde, las tormentas han descargado con fuerza en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. De madrugada, lo peor se ha vivido en Castellón y en puntos de la provincia de Valencia, como Aldaia, conde se han registrado más de 50 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.

A lo largo del día, los trenes de tormentas han azotado con fuerza las comarcas de la Safor, la Marina y la Ribera, con más de 200 litros recogidos en Pinet.

Sin embargo, desde la Aemet y el resto de organismos públicos coindicen en que los modelos meteorológicos prevén que la situación podría empeorar en las próximas horas en la provincia de Valencia y el área metropolitana de la capital.

Imagen de radar

La llegada de las tormentas desde el mar

Acumulado de lluvia