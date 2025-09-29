Las banderas quedan maltrechas por el temporal

Si alguno miró este lunes por la tarde a las Torres de Quart pudo pensar aquello de que España se rompe. Y la Comunitat Valenciana, en parte, aunque con daños menores, también. Las banderas que ondean en lo alto de la puerta fortificada padecieron las inclemencias de la meteorología en sus propias telas no soportando la combinación de fuertes precipitaciones y viento.

Tanto la insignia estatal como la senyera han sufrido daños, tal y como captaron las cámaras de Levante-EMV. Más la bandera española que se rajó completamente en su franja amarilla y difícilmente aguantará mucho más tiempo sin cambiar. La bandera autonómica, por su parte, también contaba con jirones importantes en el extremo más alejado del mástil. Al fin y al cabo, la patria, cuando es de tela, siempre es demasiado frágil.