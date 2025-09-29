Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las banderas quedan maltrechas por el temporal

Las banderas de las Torres de Quart sufren daños por el temporal.

Las banderas de las Torres de Quart sufren daños por el temporal. / Miguel Ángel Montesinos

Redacción Levante-EMV

València

Si alguno miró este lunes por la tarde a las Torres de Quart pudo pensar aquello de que España se rompe. Y la Comunitat Valenciana, en parte, aunque con daños menores, también. Las banderas que ondean en lo alto de la puerta fortificada padecieron las inclemencias de la meteorología en sus propias telas no soportando la combinación de fuertes precipitaciones y viento.

Tanto la insignia estatal como la senyera han sufrido daños, tal y como captaron las cámaras de Levante-EMV. Más la bandera española que se rajó completamente en su franja amarilla y difícilmente aguantará mucho más tiempo sin cambiar. La bandera autonómica, por su parte, también contaba con jirones importantes en el extremo más alejado del mástil. Al fin y al cabo, la patria, cuando es de tela, siempre es demasiado frágil.

