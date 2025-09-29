Universitat de València: 525 años de historia, libertad y conocimiento

Hubo un tiempo en que València fue una ciudad esplendorosa, cosmopolita y culta que proyectaba su influencia sobre todo el Mediterráneo. A finales del siglo XV, con unos 75.000 habitantes, era una de las urbes más populosas de Europa. Su vitalidad económica, el auge del comercio y la pujanza de sus elites urbanas crearon el clima idóneo para el nacimiento de una institución que marcaría su identidad durante siglos: la Universitat de València (UV). Este martes, como colofón del 525 aniversario, su Paraninfo acogerá por primera vez la apertura nacional del curso universitario español, presidida por el rey Felipe VI.

La UV fue fundada como Estudi General por iniciativa municipal, un hecho excepcional. Aunque recibió la bula del papa valenciano Alejandro VI (1501) y el privilegio real de Fernando II (1502), fue una creación ciudadana impulsada por los ‘jurats’, que el 30 de abril de 1499 redactaron sus primeros estatutos. La universidad simbolizaba, como la Llotja o el Palau de la Generalitat, el triunfo del poder civil y urbano, reflejo de un humanismo influido por Italia y el Renacimiento. Inspirada en París, Bolonia o Salamanca, se abrió a «los hijos de la presente ciudad y reino» y a estudiantes foráneos. Las primeras clases comenzaron en octubre de 1499 con facultades de Teología, Artes, Filosofía, Medicina y Derecho.

El ambiente intelectual respondía al humanismo cristiano, equilibrando fe y razón. Pero pronto sufrió el control ideológico. Su primer catedrático de Medicina, Lluís Alcanyís, autor del Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència (1490), fue ejecutado por la Inquisición en 1506. También la Contrarreforma y la centralización monárquica sofocaron el espíritu libre inicial. El siglo XVII, marcado por guerras, epidemias y crisis económica, afectó gravemente la vida universitaria.

Durante décadas, la Universitat padeció falta de recursos y aislamiento intelectual. La enseñanza se volvió escolástica y conservadora, centrada en textos clásicos y teología. Aun así, continuó formando juristas, médicos y clérigos indispensables para la administración y la Iglesia, y se consolidó en el edificio histórico de La Nau, cuya ampliación reflejaba su deseo de prestigio y continuidad. Pese a perder autonomía con el paso del tiempo, mantuvo su papel de faro cultural, participando en los movimientos del Renacimiento y la Ilustración. Por sus aulas pasaron figuras como Lluís Vives, Rojas Clemente, Honorato Juan, Cavanilles, Corachán, Tosca, Mayans, Pérez Bayer, Ferran y Ramón y Cajal.

El edificio sufrió graves daños en el bombardeo napoleónico de 1812, perdiendo biblioteca, aulas y despachos; sólo se salvaron el Paraninfo y la Capilla. La restauración fue lenta durante el siglo XIX. En 1844 perdió su autonomía económica e institucional y pasó a depender del Estado, convirtiéndose sus profesores en funcionarios.

La Segunda República abrió un periodo de esperanza. Inspirada por la Institución Libre de Enseñanza, promovió una universidad autónoma, laica y moderna. En ese contexto se creó el campus del Paseo al Mar (hoy Blasco Ibáñez), con las nuevas facultades de Medicina y Ciencias, que hoy acoge también Filología y Comunicación, Filosofía y Educación, Geografía e Historia. En los años 90 se sumaron los campus de Tarongers (Ciencias Sociales, Derecho y Magisterio), Burjassot-Paterna (Ciencias e Ingeniería) y, el más reciente, Ontinyent.

Durante los años 30 la universidad fue refugio de libertad y pensamiento crítico. Acogió a profesores desplazados como José Gaos o Pere Bosch-Gimpera y vio nacer el Institut d’Estudis Valencians, presidido por el rector y fisiólogo José Puche. Tras la derrota republicana llegó la represión: muchos docentes fueron depurados o exiliados. Entre ellos, el médico y rector Juan Bautista Peset, fusilado en Paterna en 1941, símbolo del saber frente al dogma.

Bajo el franquismo, la universidad se convirtió en instrumento del régimen. La Ley de 1943 impuso un modelo centralista y católico, con rectores falangistas y férreo control. En València, el 22 % del profesorado fue depurado. La autarquía y el miedo marcaron los años 40 y 50. A finales de los 50, el ministro Ruiz Giménez impulsó una tímida apertura. En los 60 llegó una expansión sin precedentes: las aulas se masificaron y surgió una nueva generación crítica. Entre 1965 y 1980, la matrícula se multiplicó por cuatro y la UV se convirtió en foco de resistencia cultural y política. Las huelgas y protestas, aunque reprimidas, minaron la legitimidad del régimen y prepararon la transición, dando voz a futuros líderes democráticos valencianos.

Con la muerte de Franco, la UV recuperó su espíritu fundacional: autonomía, ciencia y libertad. La Constitución de 1978 y la Ley de Reforma Universitaria de 1983 consagraron su independencia académica. Desde entonces, se consolidó como referente científico, cultural y social, con nuevas facultades, hospitales universitarios y una comunidad cada vez más plural y europea.

En el curso 2023-2024 la UV contaba con 47.931 matriculados entre alumnos propios y adscritos de Grado, Master y Doctorado. De ellos, 30.282 eran mujeres. La primera persona reconocida con un doctorado honoris causa fue el físico José María Otero de Navascues en 1967, y no fue hasta 2001 cuando fueron investidas las dos primeras mujeres: la activista por los derechos humanos serbia Nataša Kandić y la bióloga estadounidense Lynn Margulis en 2001. Hasta ahora han sido investidos doctores honoris causa 97 hombres y 10 mujeres. En cuanto a los rectores, no fue hasta 2018 cuando se nombró a la primera mujer para el cargo: la actual rectora Mavi Mestre.