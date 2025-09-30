Atropello mortal en la V-31

Un atropello mortal en la salida de Valencia, a la altura de la V-21, ha provocado grandes retenciones desde primera hora de la mañana, según ha confirmado la Dirección General de Tráficio. El atropello ha ocurrido en el kilómetro 10 de esta vía en sentido Sagunt, justo en el término municipal de Albuixech, y hay un carril cortado con unos siete kilómetros de retención. En el momento del suceso se habían cortado dos carriles, lo que ha provocado más dificultad en el tráfico en Valencia sobre las 7 de la mañana.

Lluvias

La alerta por lluvias nivel naranja en el litoral de Valencia ha vuelto a dificultar el tráfico en Valencia. La Dirección General de Tráficio destaca condiciones difíciles de circulación por meteorología adversa por lluvias en el enlace de la carretera A-3 en el kilómetro 340 en el Polígono Industrial Sur de Valencia, a la altura de Riba-roja, en sentido hacia Madrd. Aquí hay agua acumulada en la carretera tras las tormentas caídas.

En el área metropolitana de València también hay circulación irregular en la carretera V-30 a la altura de Xirivella al barrio de la Luz en dirección Puerto de València.

Carreteras cortadas

Los destrozos que han producido las lluvias también han dejado varias carreteras cortadas en la provincia de Castellón. Concretamente, se trata de las carreteras CV-200, a la altura de Castellnovo y Almedíjar; la CV-137 en Càlig; y la CV1486 en Cabanes.