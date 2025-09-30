Aemet cambia el nivel de alerta en toda la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado el cambio del nivel de alerta para todas las zonas afectadas por el temporal en la Comunitat Valenciana. El organismo estatal ha informado en su cuenta de X que desde las 9 de la mañana de este martes la alerta ya no es naranja, lo que significaba un "riesgo importante" ante lluvias fuertes y tormentas, sino que se ha convertido en amarilla.

Así consta en el perfil de avisos de Aemet donde sitúa en el nivel de aviso amarillo el litoral norte y sur de la provincia de Valencia y el litoral norte y sur de la provincia de Alicante mientras que deja sin ningún tipo de alerta al resto de territorios de la Comunitat Valenciana, como el litoral de Castellón, por donde empezaron los máximos niveles de alerta el domingo por la noche.

La alerta amarilla que actualmente tiene activada Aemet advierte de riesgos de acumulación de precipitaciones de valores en torno a los 30 mm en una hora. No obstante, estos avisos parecen tener también sus horas contadas ya que están decretados hasta las 12 de la mañana de este martes cuando podrían desaparecer del todo.

Registros torrenciales

Con ello, supondría que la situación de alerta ha durado algo más de 48 horas, desde el domingo a las 20 horas en Castellón (donde se situó directamente la alerta roja) hasta las 12 del mediodía de este martes cuando está previsto, según la Agencia de Meteorología, que desaparezcan todo el nivel de alerta. En Valencia, por su parte, la alerta roja se decretó a partir de la madrugada del domingo al lunes, a las 4 horas, y se desactivó esta medianoche.

El cambio de alerta llega después de registrar lluvias torrenciales en varios puntos de la Comunitat Valenciana, sobre todo en La Safor, donde antes de la noche de ayer ya se habían superado los 220 l/m2. Pero también para la Sierra de Espadán, la noche ha cerrado un capítulo de lluvias muy intensas determinadas por la orografía. En el caso de la zona cero de la dana, muchos vecinos han contenido el aliento ante la tromba que ha descargado desde las tres de la mañana, que ha dejado en 4 horas más de 50 l/m2 en algunas poblaciones afectadas.